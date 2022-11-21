عربي
https://sputnikarabic.ae/20221121/التقنين-الكهربائي-في-أوكرانيا-يصل-إلى-مستويات-قياسية-1070373767.html
التقنين الكهربائي في أوكرانيا يصل إلى مستويات قياسية
التقنين الكهربائي في أوكرانيا يصل إلى مستويات قياسية
كشفت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" أن التخطيط لبرنامج تقنين التيار الكهربائي المخطط له في جميع مناطق أوكرانيا اليوم الاثنين يجري على قدم وساق، وقد يكون... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T07:43+0000
2022-11-21T07:43+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068846841_0:29:2999:1716_1920x0_80_0_0_22b7af24bdb6a5d8405bcf2346b9ebf4.jpg
وقالت الشركة عبر قناتها على "تلغرام": "في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، من الساعة 00:00 إلى الساعة 24:00، سيتم تطبيق جداول التقنين في جميع مناطق أوكرانيا".بدوره، قال رئيس مجلس إدارة "أوكروإنيرغو"، فلاديمير كودريتسكي، في مقابلة تلفزيونية إنه لا يتم توقع أي تقنين طارئ إضافي على الرغم من أن الفاصل الزمني للانقطاع قد يتجاوز أربع ساعات".كما لم يتم توقع كودريتسكي حالات الإغلاق في حالات الطوارئ اليوم الاثنين، على الرغم من أن حجم الحد من استهلاك الكهرباء سيكون أكبر إلى حد ما.ووفقًا له ، فقد اختارت "أوكروإنيرغو" فترة مخططة مدتها أربع ساعات لقطع الكهرباء عن المستهلك في حالة عدم وجود حالة طوارئ، مما يسمح بتجنب عدم توازن نظام الطاقة والانقطاع الجماعي.وأضاف أنه بعد الهجوم الصاروخي الأخير، انقطع التيار الكهربائي عن بعض المشتركين لأكثر من عشرين ساعة، وأحيانًا لأكثر من يوم.
https://sputnikarabic.ae/20221120/دوي-صافرات-الإنذار-في-جميع-مناطق-أوكرانيا-1070353087.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068846841_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_7ca66f7962a5ebfb303d7aa37ab6f666.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

التقنين الكهربائي في أوكرانيا يصل إلى مستويات قياسية

07:43 GMT 21.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبرTelegram
كشفت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" أن التخطيط لبرنامج تقنين التيار الكهربائي المخطط له في جميع مناطق أوكرانيا اليوم الاثنين يجري على قدم وساق، وقد يكون الفاصل الزمني للانقطاع أطول من أربع ساعات.
وقالت الشركة عبر قناتها على "تلغرام": "في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، من الساعة 00:00 إلى الساعة 24:00، سيتم تطبيق جداول التقنين في جميع مناطق أوكرانيا".
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة "أوكروإنيرغو"، فلاديمير كودريتسكي، في مقابلة تلفزيونية إنه لا يتم توقع أي تقنين طارئ إضافي على الرغم من أن الفاصل الزمني للانقطاع قد يتجاوز أربع ساعات".
في اليومين الماضيين، خططنا لبرنامج التقنين الكهربائي لذا فقد تحسن الوضع في الوقت الحالي، وتمكنا بالفعل من إكمال قدر كاف من العمل من أجل استقرار الوضع في نظام الطاقة بعد الهجوم الهائل الأخير في 15 نوفمبر، بفضل هذا، تم التخطيط لتقنين التيار الكهربائي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما لم يتم توقع كودريتسكي حالات الإغلاق في حالات الطوارئ اليوم الاثنين، على الرغم من أن حجم الحد من استهلاك الكهرباء سيكون أكبر إلى حد ما.
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا
أمس, 07:44 GMT
ووفقًا له ، فقد اختارت "أوكروإنيرغو" فترة مخططة مدتها أربع ساعات لقطع الكهرباء عن المستهلك في حالة عدم وجود حالة طوارئ، مما يسمح بتجنب عدم توازن نظام الطاقة والانقطاع الجماعي.
وشدد كودريتسكي على أن "الانقطاعات الكبيرة" في إمدادات الطاقة هي تلك التي تتجاوز الأربع ساعات القياسية، بحد أقصى ست ساعات.
وأضاف أنه بعد الهجوم الصاروخي الأخير، انقطع التيار الكهربائي عن بعض المشتركين لأكثر من عشرين ساعة، وأحيانًا لأكثر من يوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 نوفمبر, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала