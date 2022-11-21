https://sputnikarabic.ae/20221121/التقنين-الكهربائي-في-أوكرانيا-يصل-إلى-مستويات-قياسية-1070373767.html
التقنين الكهربائي في أوكرانيا يصل إلى مستويات قياسية
التقنين الكهربائي في أوكرانيا يصل إلى مستويات قياسية
كشفت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" أن التخطيط لبرنامج تقنين التيار الكهربائي المخطط له في جميع مناطق أوكرانيا اليوم الاثنين يجري على قدم وساق، وقد يكون... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T07:43+0000
2022-11-21T07:43+0000
2022-11-21T07:43+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الشركة عبر قناتها على "تلغرام": "في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، من الساعة 00:00 إلى الساعة 24:00، سيتم تطبيق جداول التقنين في جميع مناطق أوكرانيا".بدوره، قال رئيس مجلس إدارة "أوكروإنيرغو"، فلاديمير كودريتسكي، في مقابلة تلفزيونية إنه لا يتم توقع أي تقنين طارئ إضافي على الرغم من أن الفاصل الزمني للانقطاع قد يتجاوز أربع ساعات".كما لم يتم توقع كودريتسكي حالات الإغلاق في حالات الطوارئ اليوم الاثنين، على الرغم من أن حجم الحد من استهلاك الكهرباء سيكون أكبر إلى حد ما.ووفقًا له ، فقد اختارت "أوكروإنيرغو" فترة مخططة مدتها أربع ساعات لقطع الكهرباء عن المستهلك في حالة عدم وجود حالة طوارئ، مما يسمح بتجنب عدم توازن نظام الطاقة والانقطاع الجماعي.وأضاف أنه بعد الهجوم الصاروخي الأخير، انقطع التيار الكهربائي عن بعض المشتركين لأكثر من عشرين ساعة، وأحيانًا لأكثر من يوم.
https://sputnikarabic.ae/20221120/دوي-صافرات-الإنذار-في-جميع-مناطق-أوكرانيا-1070353087.html
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أخبار أوكرانيا
التقنين الكهربائي في أوكرانيا يصل إلى مستويات قياسية
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كشفت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" أن التخطيط لبرنامج تقنين التيار الكهربائي المخطط له في جميع مناطق أوكرانيا اليوم الاثنين يجري على قدم وساق، وقد يكون الفاصل الزمني للانقطاع أطول من أربع ساعات.
وقالت الشركة عبر قناتها على "تلغرام": "في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، من الساعة 00:00 إلى الساعة 24:00، سيتم تطبيق جداول التقنين في جميع مناطق أوكرانيا".
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة "أوكروإنيرغو"، فلاديمير كودريتسكي، في مقابلة تلفزيونية إنه لا يتم توقع أي تقنين طارئ إضافي على الرغم من أن الفاصل الزمني للانقطاع قد يتجاوز أربع ساعات".
في اليومين الماضيين، خططنا لبرنامج التقنين الكهربائي لذا فقد تحسن الوضع في الوقت الحالي، وتمكنا بالفعل من إكمال قدر كاف من العمل من أجل استقرار الوضع في نظام الطاقة بعد الهجوم الهائل الأخير في 15 نوفمبر، بفضل هذا، تم التخطيط لتقنين التيار الكهربائي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما لم يتم توقع كودريتسكي حالات الإغلاق في حالات الطوارئ اليوم الاثنين، على الرغم من أن حجم الحد من استهلاك الكهرباء سيكون أكبر إلى حد ما.
ووفقًا له ، فقد اختارت "أوكروإنيرغو" فترة مخططة مدتها أربع ساعات لقطع الكهرباء عن المستهلك في حالة عدم وجود حالة طوارئ، مما يسمح بتجنب عدم توازن نظام الطاقة والانقطاع الجماعي.
وشدد كودريتسكي على أن "الانقطاعات الكبيرة" في إمدادات الطاقة هي تلك التي تتجاوز الأربع ساعات القياسية، بحد أقصى ست ساعات.
وأضاف أنه بعد الهجوم الصاروخي
الأخير، انقطع التيار الكهربائي عن بعض المشتركين لأكثر من عشرين ساعة، وأحيانًا لأكثر من يوم.