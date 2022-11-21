https://sputnikarabic.ae/20221121/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-شن-هجمات-جديدة-على-مواقع-انفصاليين-شمالي-العراق-1070374836.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجمات جديدة على مواقع "انفصاليين" شمالي العراق
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجمات جديدة على مواقع "انفصاليين" شمالي العراق
أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجمات جديدة، اليوم الاثنين، على مواقع "الجماعات الانفصالية"، في إقليم كردستان، شمالي العراق، لافتا إلى إصابة عدة عناصر منهم. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T08:41+0000
2022-11-21T08:41+0000
2022-11-21T08:41+0000
العالم
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال الحرس الثوري، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "تم شن موجة جديدة من الهجمات على مواقع الجماعات الانفصالية شمالي العراق".وأضاف أنه "خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق مناطق شمالي العراق، بما في ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، أصيب الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".
إيران
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العالم, إيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجمات جديدة على مواقع "انفصاليين" شمالي العراق
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجمات جديدة، اليوم الاثنين، على مواقع "الجماعات الانفصالية"، في إقليم كردستان، شمالي العراق، لافتا إلى إصابة عدة عناصر منهم.
طهران - سبوتنيك
. وقال الحرس الثوري، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "تم شن موجة جديدة من الهجمات على مواقع الجماعات الانفصالية شمالي العراق".
وأضاف أنه "خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق مناطق شمالي العراق، بما في ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، أصيب الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".