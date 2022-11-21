https://sputnikarabic.ae/20221121/الخارجية-الأرمينية-يريفان-وبيروت-تعتزمان-تعميق-التعاون-الفعال-1070394748.html
الخارجية الأرمينية: يريفان وبيروت تعتزمان تعميق التعاون الفعال
الخارجية الأرمينية: يريفان وبيروت تعتزمان تعميق التعاون الفعال
أكد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان والقائم بأعمال وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبد الله بو حبيب، في اتصال هاتفي على تعميق التعاون الفعال بين... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T14:27+0000
2022-11-21T14:27+0000
2022-11-21T14:27+0000
العالم
أرمينيا
التعاون الاقتصادي
لبنان
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وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية، هنأ ميرزويان نظيره اللبناني بالعيد الوطني.وأشاد الطرفان بالارتياح لمستوى العلاقات الأرمينية اللبنانية، التي تقوم على الثقة المتبادلة والصداقة القائمة منذ قرون بين الشعبين، وفق الوزارة.في وقت سابق، قال الرئيس الأرميني فاهاغن خاشاتوريان، في لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ (مصر)، إن لبنان صديق أرمينيا القديم في العالم العربي. علاوة على ذلك، يتمتع البلدان بفرص كبيرة لتكثيف الاتصالات وتطوير التعاون.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أرمينيا, التعاون الاقتصادي, لبنان
العالم, أرمينيا, التعاون الاقتصادي, لبنان
الخارجية الأرمينية: يريفان وبيروت تعتزمان تعميق التعاون الفعال
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أكد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان والقائم بأعمال وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبد الله بو حبيب، في اتصال هاتفي على تعميق التعاون الفعال بين البلدين في جميع المجالات.
وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية، هنأ ميرزويان نظيره اللبناني بالعيد الوطني.
وأشاد الطرفان بالارتياح لمستوى العلاقات الأرمينية اللبنانية، التي تقوم على الثقة المتبادلة والصداقة القائمة منذ قرون بين الشعبين، وفق الوزارة.
في وقت سابق، قال الرئيس الأرميني فاهاغن خاشاتوريان، في لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ (مصر)، إن لبنان صديق أرمينيا القديم في العالم العربي. علاوة على ذلك، يتمتع البلدان بفرص كبيرة لتكثيف الاتصالات وتطوير التعاون.