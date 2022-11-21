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https://sputnikarabic.ae/20221121/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-زيارة-الرئيس-الصيني-إلى-السعودية-وآخر-مفاوضاتها-مع-المملكة-1070396481.html
الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية وآخر مفاوضاتها مع المملكة
الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية وآخر مفاوضاتها مع المملكة
علقت وزارة الخارجية الإيرانية على زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية بين طهران والمملكة. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T15:15+0000
2022-11-21T15:15+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الصين بلد مهم بالنسبة لنا، ونرحب بدورها الريادي في تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي"، مضيفا: أن "علاقاتنا مع الصين جيدة للغاية وقوية ومبنية على المصالح المشتركة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وفيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، قال كنعاني: "لقد أکدنا مرارا أن المفاوضات أدت إلى تفاهمات وإذا تحولت التفاهمات إلى إجراءات على أرض الواقع ستوفر الأرضیة لتحسين العلاقات وما زلنا ننتظر هذه الإجراءات".وبشأن اليمن، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نحن نهتم بالشأن اليمني ولإيران وسلطنة عمان دور بنّاء لإنهاء الأزمة في هذا البلد"، مؤكدا أن "إيران تشجع الهدنة المستقرة في اليمن وتشكيل الحكومة الوطنية في هذا البلد".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221108/بكين-ترفض-نفي-أو-تأكيد-الزيارة-المحتملة-للرئيس-شي-جين-بينغ-إلى-السعودية-1069941914.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, الصين, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, الصين, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية وآخر مفاوضاتها مع المملكة

15:15 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية على زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية بين طهران والمملكة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الصين بلد مهم بالنسبة لنا، ونرحب بدورها الريادي في تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي"، مضيفا: أن "علاقاتنا مع الصين جيدة للغاية وقوية ومبنية على المصالح المشتركة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
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وفيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، قال كنعاني: "لقد أکدنا مرارا أن المفاوضات أدت إلى تفاهمات وإذا تحولت التفاهمات إلى إجراءات على أرض الواقع ستوفر الأرضیة لتحسين العلاقات وما زلنا ننتظر هذه الإجراءات".
وبشأن اليمن، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نحن نهتم بالشأن اليمني ولإيران وسلطنة عمان دور بنّاء لإنهاء الأزمة في هذا البلد"، مؤكدا أن "إيران تشجع الهدنة المستقرة في اليمن وتشكيل الحكومة الوطنية في هذا البلد".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
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