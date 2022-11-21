عربي
https://sputnikarabic.ae/20221121/الدفاع-الإندونيسية-الجيش-يستمر-في-استخدام-المعدات-الروسية-1070374965.html
الدفاع الإندونيسية: الجيش يستمر في استخدام المعدات الروسية
الدفاع الإندونيسية: الجيش يستمر في استخدام المعدات الروسية
تحدث وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، عن علاقات إندونيسيا مع الصين وروسيا وقال إن الجيش الإندونيسي... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T08:46+0000
2022-11-21T08:46+0000
أخبار إندونيسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066286589_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_db5d3b9817865c95fbc49a6ab66f7123.jpg
وقال سوبيانتو: "لدينا تاريخ من العلاقات الطويلة والمثمرة مع روسيا والصين. علاقاتنا مع روسيا، على وجه الخصوص، مستمرة منذ سنوات عديدة. يستخدم جيشنا المعدات والتكنولوجيا الروسية. وكان هذا هو الحال لعدة عقود".وأشار أيضا إلى علاقة إندونيسيا "الجيدة جدا" مع الصين.وبحسب الوزير، فإن الدول الغربية تعلم بعلاقات إندونيسيا مع روسيا والصين و"تحترمها".وقال سوبيانتو: "زملاؤنا الأمريكيون لا يمارسون ضغوطا علينا ولم يطالبوا قط بوقف العلاقات مع هذه الدول".وأجاب وزير الدفاع على سؤال أحد الصحفيين حول الصفقات العسكرية مع موسكو وبكين: "لدينا الحق في استخدام وشراء معدات عسكرية من دول مختلفة كدولة مستقلة وذات سيادة".وفي وقت سابق، أعلنت إندونيسيا استئناف التدريبات العسكرية المشتركة مع الصين في قمة أبيك في بانكوك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066286589_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_edc063afca4ce0a2ec58a3b11a7e015d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إندونيسيا
أخبار إندونيسيا

الدفاع الإندونيسية: الجيش يستمر في استخدام المعدات الروسية

08:46 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / CHAIDEER MAHYUDDINالجيش الإندونيسي
الجيش الإندونيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / CHAIDEER MAHYUDDIN
تابعنا عبرTelegram
تحدث وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، عن علاقات إندونيسيا مع الصين وروسيا وقال إن الجيش الإندونيسي سيواصل استخدام التقنيات والمعدات الروسية.
وقال سوبيانتو: "لدينا تاريخ من العلاقات الطويلة والمثمرة مع روسيا والصين. علاقاتنا مع روسيا، على وجه الخصوص، مستمرة منذ سنوات عديدة. يستخدم جيشنا المعدات والتكنولوجيا الروسية. وكان هذا هو الحال لعدة عقود".
وأشار أيضا إلى علاقة إندونيسيا "الجيدة جدا" مع الصين.
وبحسب الوزير، فإن الدول الغربية تعلم بعلاقات إندونيسيا مع روسيا والصين و"تحترمها".
وقال سوبيانتو: "زملاؤنا الأمريكيون لا يمارسون ضغوطا علينا ولم يطالبوا قط بوقف العلاقات مع هذه الدول".
وأجاب وزير الدفاع على سؤال أحد الصحفيين حول الصفقات العسكرية مع موسكو وبكين: "لدينا الحق في استخدام وشراء معدات عسكرية من دول مختلفة كدولة مستقلة وذات سيادة".
وفي وقت سابق، أعلنت إندونيسيا استئناف التدريبات العسكرية المشتركة مع الصين في قمة أبيك في بانكوك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 نوفمبر, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала