https://sputnikarabic.ae/20221121/الدفاع-الروسية-تورنادو-إس-تستخدم-مقذوفات-عالية-الدقة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1070373638.html
الدفاع الروسية: "تورنادو-إس" تستخدم مقذوفات عالية الدقة في العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية: "تورنادو-إس" تستخدم مقذوفات عالية الدقة في العملية العسكرية الخاصة
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو يظهر كيف تستخدم راجمات "تورنادو-إس" المحدثة صواريخ عالية الدقة في العملية الخاصة، يمكن توجيه كل منها إلى نقطة... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T07:40+0000
2022-11-21T07:40+0000
2022-11-21T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
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تُظهر اللقطات تحضير راجمة "تورنادو" القتالية للعمل: الوصول إلى نقطة إطلاق النار من موقع مموه، والتلاعب قبل الإطلاق، وإطلاق صواريخ من عيار 300 ملم، وإعادة الانتشار لتفادي إطلاق النار.ووفقا له، فإن مثل هذه الصواريخ الموجهة قادرة على ضرب العدو بدقة على مسافات تزيد عن 100 كيلومتر في المناطق المفتوحة، وعلى عربات مدرعة خفيفة، وكذلك مركبات القيادة والأركان، وبطاريات الدفاع الجوي، والمخابئ و أهداف أخرى.وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه يتم توجيه كل قذيفة من خلال أنظمة الأقمار الصناعية و"يمكن إطلاقها على مسافات مختلفة، في اتجاهات مختلفة".وأضافت الوزارة: "تبلغ زاوية الإطلاق 90 درجة تقريبًا. وهذا يعني راجمة واحدة من "تورنادو-إس" يمكنها تدمير العديد من وحدات دعم القوات الأوكرانية على الخط الأمامي، وتقاطع طريق على خط دفاع العدو الثاني، ومستودع ذخيرة في العمق الخلفي بضربة واحدة".كما تم تزويد "تورنادو-إس" بنظام آلي للتحكم في إطلاق النار والتوجيه، ونظام تحديد المواقع الطبوغرافي، وبوصلة جيروسكوبية - كل هذا جعل من الممكن تقليل الوقت المستغرق لإكمال المهمة. بالإضافة إلى ذلك، زادت مساحة الدمار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: "تورنادو-إس" تستخدم مقذوفات عالية الدقة في العملية العسكرية الخاصة
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو يظهر كيف تستخدم راجمات "تورنادو-إس" المحدثة صواريخ عالية الدقة في العملية الخاصة، يمكن توجيه كل منها إلى نقطة محددة.
تُظهر اللقطات تحضير راجمة "تورنادو" القتالية للعمل: الوصول إلى نقطة إطلاق النار من موقع مموه، والتلاعب قبل الإطلاق، وإطلاق صواريخ من عيار 300 ملم، وإعادة الانتشار لتفادي إطلاق النار.
وقال إيفان قائد طاقم "تورنادو": "زادت الدقة عدة مرات، لأنه من الممكن الآن إرسال كل قذيفة إلى نقطة محددة. يمكننا توزيع كل قذيفة على مربع معين".
ووفقا له، فإن مثل هذه الصواريخ الموجهة قادرة على ضرب العدو بدقة على مسافات تزيد عن 100 كيلومتر في المناطق المفتوحة، وعلى عربات مدرعة خفيفة، وكذلك مركبات القيادة والأركان، وبطاريات الدفاع الجوي، والمخابئ و أهداف أخرى.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه يتم توجيه كل قذيفة من خلال أنظمة الأقمار الصناعية و"يمكن إطلاقها على مسافات مختلفة، في اتجاهات مختلفة".
وأضافت الوزارة: "تبلغ زاوية الإطلاق 90 درجة تقريبًا. وهذا يعني راجمة واحدة من "تورنادو-إس" يمكنها تدمير العديد من وحدات دعم القوات الأوكرانية على الخط الأمامي، وتقاطع طريق على خط دفاع العدو الثاني، ومستودع ذخيرة في العمق الخلفي بضربة واحدة".
كما تم تزويد "تورنادو-إس" بنظام آلي للتحكم في إطلاق النار والتوجيه، ونظام تحديد المواقع الطبوغرافي، وبوصلة جيروسكوبية - كل هذا جعل من الممكن تقليل الوقت المستغرق لإكمال المهمة. بالإضافة إلى ذلك، زادت مساحة الدمار.