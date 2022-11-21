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الرئيس العراقي يدعو القوى السياسية إلى التعاون في دعم البرنامج الحكومي
الرئيس العراقي يدعو القوى السياسية إلى التعاون في دعم البرنامج الحكومي
دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إلى ضرورة التعاون بين القوى السياسية في البلاد، لدعم خطوات الحكومة في تطبيق برنامجها الذي يركز على تحسين الظروف... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T12:40+0000
2022-11-21T12:40+0000
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جاء ذلك خلال استقبال رشيد، اليوم الاثنين، وفد الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق برئاسة أمينه العام جاسم محمد جعفر، في قصر السلام في بغداد، بحسب بيان للرئاسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وذكر بيان الرئاسة: "أكد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين القوى السياسية لدعم خطوات الحكومة في تطبيق برنامجها الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين".من جانبه قدم جعفر التهاني إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، فيما عبّر رشيد عن تقديره لوفد الاتحاد.في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتخب البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات، عبد اللطيف رشيد، (78 عاما) رئيسا جديدا للبلاد.وتعهّد رشيد ببذل كل جهد ممكن لضمان علاقات بغداد القوية مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وكذلك للمساعدة في حل المشاكل الداخلية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221112/الرئاسة-العراقية-تصدر-توضيحا-بشأن-لقاءات-رشيد-في-مصر-والجزائر-1070089884.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الرئيس العراقي يدعو القوى السياسية إلى التعاون في دعم البرنامج الحكومي

12:40 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / ISMAEL ADNAN
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دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إلى ضرورة التعاون بين القوى السياسية في البلاد، لدعم خطوات الحكومة في تطبيق برنامجها الذي يركز على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين.
جاء ذلك خلال استقبال رشيد، اليوم الاثنين، وفد الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق برئاسة أمينه العام جاسم محمد جعفر، في قصر السلام في بغداد، بحسب بيان للرئاسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وذكر بيان الرئاسة: "أكد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين القوى السياسية لدعم خطوات الحكومة في تطبيق برنامجها الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين".
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
الرئاسة العراقية تصدر توضيحا بشأن لقاءات رشيد في مصر والجزائر
12 نوفمبر, 13:45 GMT
من جانبه قدم جعفر التهاني إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، فيما عبّر رشيد عن تقديره لوفد الاتحاد.
في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتخب البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات، عبد اللطيف رشيد، (78 عاما) رئيسا جديدا للبلاد.
وتعهّد رشيد ببذل كل جهد ممكن لضمان علاقات بغداد القوية مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وكذلك للمساعدة في حل المشاكل الداخلية في البلاد.
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