https://sputnikarabic.ae/20221121/السلطات-الأوكرانية-تدعو-السكان-إلى-عدم-مغارة-البلاد-بسبب-مشاكل-الكهرباء-1070392304.html

السلطات الأوكرانية تدعو السكان إلى عدم مغارة البلاد بسبب مشاكل الكهرباء

السلطات الأوكرانية تدعو السكان إلى عدم مغارة البلاد بسبب مشاكل الكهرباء

أكد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل تيموشينكو، أن الأوكرانيين ليسوا بحاجة لمغادرة البلاد بسبب مشاكل الكهرباء وخطر انقطاع التيار الكهربائي، ويأمل أن هذا... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T13:13+0000

2022-11-21T13:13+0000

2022-11-21T13:13+0000

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وقال تيموشينكو على الهواء في برنامج "حقائق ICTV"، اليوم الاثنين: "لقد مررنا بالفعل بالعديد من "السيناريوهات الأسوأ" المختلفة خلال الشهر الماضي. أود أن أطمئن الجميع - بالتأكيد ليست هناك حاجة لمغادرة البلاد. كان هناك "انفجار" في مساحة المعلومات المتعلقة بالمغادرة. ليست هناك حاجة للمغادرة إلى أي مكان".وأشار تيموشينكو إلى أن السلطات تعكف على تطوير خطط عمل لأي احتمال، ولا سيما خيار التعتيم الكامل، على الرغم من أن هذا لا يعني أن مثل هذا الخيار متوقع. وأعرب المسؤول عن أمله في عدم حدوث "تعتيم عام في جميع أنحاء البلاد".وأضاف: "سيعمل مهندسو الطاقة على إصلاح صناعة الطاقة في غضون يوم أو يومين أو ثلاثة. كل هذا يتوقف على الموقف مع الهجمات الصاروخية. ولكن على أي حال، نحن في بلدنا، ليس علينا الذهاب إلى أي مكان، سنصلح كل شيء، ونعيد كل شيء إلى وضعه الطبيعي".كشفت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" أن التخطيط لبرنامج تقنين التيار الكهربائي المخطط له في جميع مناطق أوكرانيا اليوم الاثنين يجري على قدم وساق، وقد يكون الفاصل الزمني للانقطاع أطول من أربع ساعات.وقالت الشركة عبر قناتها على "تلغرام": "في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، من الساعة 00:00 إلى الساعة 24:00، سيتم تطبيق جداول التقنين في جميع مناطق أوكرانيا".بدوره، قال رئيس مجلس إدارة "أوكروإنيرغو"، فلاديمير كودريتسكي، في مقابلة تلفزيونية إنه لا يتم توقع أي تقنين طارئ إضافي على الرغم من أن الفاصل الزمني للانقطاع قد يتجاوز أربع ساعات".في اليومين الماضيين، خططنا لبرنامج التقنين الكهربائي لذا فقد تحسن الوضع في الوقت الحالي، وتمكنا بالفعل من إكمال قدر كاف من العمل من أجل استقرار الوضع في نظام الطاقة بعد الهجوم الهائل الأخير في 15 نوفمبر، بفضل هذا، تم التخطيط لتقنين التيار الكهربائي خلال عطلة نهاية الأسبوع.كما لم يتم توقع كودريتسكي حالات الإغلاق في حالات الطوارئ، اليوم الاثنين، على الرغم من أن حجم الحد من استهلاك الكهرباء سيكون أكبر إلى حد ما.

https://sputnikarabic.ae/20221121/التقنين-الكهربائي-في-أوكرانيا-يصل-إلى-مستويات-قياسية-1070373767.html

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أخبار أوكرانيا, مشاكل, قطاع الطاقة