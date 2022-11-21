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https://sputnikarabic.ae/20221121/الصين-مستعدة-لدفع-العلاقات-الثنائية-مع-كازاخستان-إلى-مستوى-جديد-بعد-فوز-توكاييف-1070396805.html
الصين مستعدة لدفع العلاقات الثنائية مع كازاخستان إلى مستوى جديد بعد فوز توكاييف
الصين مستعدة لدفع العلاقات الثنائية مع كازاخستان إلى مستوى جديد بعد فوز توكاييف
علّقت الصين، اليوم الاثنين، على فوز الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T15:28+0000
2022-11-21T15:28+0000
الصين
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العالم
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "إن الصين وكازاخستان جارتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان دائمتان وشاملتان".وتابعت، لافتةً إلى أنه "في شهر سبتمبر/ أيلول، قام الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة دولة ناجحة إلى كازاخستان، واتفق رئيسا الدولتين آنذاك على بناء مجتمع مصير مشترك تحدده صداقة دائمة ودرجة عالية من الثقة المتبادلة وتقاسم السراء والضراء، وأشاروا إلى المضي قدما لتنمية العلاقات الثنائية".وختمت المتحدثة باسم وزارة "الخارجية الصينية" تعليقها بالتأكيد على أن "الصين مستعدة للعمل مع كازاخستان للارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى جديد، وتقديم المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين".وفاز الرئيس الكازاخستاني الحالي، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أمس الأحد في جميع مناطق البلاد وحصل على 81.31% من الأصوات.وفي الانتخابات الرئاسية السابقة في 9 يونيو/حزيران 2019، حصل توكاييف على 70.96% من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20221121/توكاييف-يعد-الشعب-بتغييرات-جذرية-في-اقتصاد-كازاخستان-1070371433.html
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الصين, كازاخستان, العالم
الصين, كازاخستان, العالم

الصين مستعدة لدفع العلاقات الثنائية مع كازاخستان إلى مستوى جديد بعد فوز توكاييف

15:28 GMT 21.11.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
الخارجية الصينية
CC0 / WhisperToMe /
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علّقت الصين، اليوم الاثنين، على فوز الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "إن الصين وكازاخستان جارتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان دائمتان وشاملتان".
وتابعت، لافتةً إلى أنه "في شهر سبتمبر/ أيلول، قام الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة دولة ناجحة إلى كازاخستان، واتفق رئيسا الدولتين آنذاك على بناء مجتمع مصير مشترك تحدده صداقة دائمة ودرجة عالية من الثقة المتبادلة وتقاسم السراء والضراء، وأشاروا إلى المضي قدما لتنمية العلاقات الثنائية".
وختمت المتحدثة باسم وزارة "الخارجية الصينية" تعليقها بالتأكيد على أن "الصين مستعدة للعمل مع كازاخستان للارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى جديد، وتقديم المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين".
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
توكاييف يعد الشعب بتغييرات جذرية في اقتصاد كازاخستان
01:45 GMT
وفاز الرئيس الكازاخستاني الحالي، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أمس الأحد في جميع مناطق البلاد وحصل على 81.31% من الأصوات.
وفي الانتخابات الرئاسية السابقة في 9 يونيو/حزيران 2019، حصل توكاييف على 70.96% من الأصوات.
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