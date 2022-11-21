https://sputnikarabic.ae/20221121/الصين-مستعدة-لدفع-العلاقات-الثنائية-مع-كازاخستان-إلى-مستوى-جديد-بعد-فوز-توكاييف-1070396805.html
الصين مستعدة لدفع العلاقات الثنائية مع كازاخستان إلى مستوى جديد بعد فوز توكاييف
الصين مستعدة لدفع العلاقات الثنائية مع كازاخستان إلى مستوى جديد بعد فوز توكاييف
علّقت الصين، اليوم الاثنين، على فوز الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T15:28+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "إن الصين وكازاخستان جارتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان دائمتان وشاملتان".وتابعت، لافتةً إلى أنه "في شهر سبتمبر/ أيلول، قام الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة دولة ناجحة إلى كازاخستان، واتفق رئيسا الدولتين آنذاك على بناء مجتمع مصير مشترك تحدده صداقة دائمة ودرجة عالية من الثقة المتبادلة وتقاسم السراء والضراء، وأشاروا إلى المضي قدما لتنمية العلاقات الثنائية".وختمت المتحدثة باسم وزارة "الخارجية الصينية" تعليقها بالتأكيد على أن "الصين مستعدة للعمل مع كازاخستان للارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى جديد، وتقديم المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين".وفاز الرئيس الكازاخستاني الحالي، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أمس الأحد في جميع مناطق البلاد وحصل على 81.31% من الأصوات.وفي الانتخابات الرئاسية السابقة في 9 يونيو/حزيران 2019، حصل توكاييف على 70.96% من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20221121/توكاييف-يعد-الشعب-بتغييرات-جذرية-في-اقتصاد-كازاخستان-1070371433.html
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الصين, كازاخستان, العالم
الصين مستعدة لدفع العلاقات الثنائية مع كازاخستان إلى مستوى جديد بعد فوز توكاييف
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علّقت الصين، اليوم الاثنين، على فوز الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي
: "إن الصين وكازاخستان جارتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان دائمتان وشاملتان".
وتابعت، لافتةً إلى أنه "في شهر سبتمبر/ أيلول، قام الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة دولة ناجحة إلى كازاخستان، واتفق رئيسا الدولتين آنذاك على بناء مجتمع مصير مشترك تحدده صداقة دائمة ودرجة عالية من الثقة المتبادلة وتقاسم السراء والضراء، وأشاروا إلى المضي قدما لتنمية العلاقات الثنائية".
وختمت المتحدثة باسم وزارة "الخارجية الصينية" تعليقها بالتأكيد على أن "الصين مستعدة للعمل مع كازاخستان للارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى جديد، وتقديم المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين".
وفاز الرئيس الكازاخستاني الحالي
، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أمس الأحد في جميع مناطق البلاد وحصل على 81.31% من الأصوات.
وفي الانتخابات الرئاسية السابقة في 9 يونيو/حزيران 2019، حصل توكاييف على 70.96% من الأصوات.