https://sputnikarabic.ae/20221121/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-الشيفسك-بلوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1070371634.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة الشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة الشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T03:10+0000
2022-11-21T03:10+0000
2022-11-21T03:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام"، أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 1:37 (بتوقيت موسكو) على مدينة الشيفسك، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين) ".هذا وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، كما وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا أن تكون دولة محايدة عسكريا، وإبعاد الناتو عن حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20221120/روسيا-تواجه-النازية-الأوكرانية-بحفنة-من-أسلحتها-الاستراتيجية-1070358898.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة الشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين من منظومة هيمارس الأمريكية على مدينة الشيفسك بلوغانسك.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام"، أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية
، في الساعة 1:37 (بتوقيت موسكو) على مدينة الشيفسك، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين) ".
هذا وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، كما وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا أن تكون دولة محايدة عسكريا، وإبعاد الناتو عن حدودها.