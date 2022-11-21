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https://sputnikarabic.ae/20221121/القوات-الجوية-الروسية-تتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-30-إم-إس2-وياك-130-1070391820.html
القوات الجوية الروسية تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إم إس2" و"ياك-130"
القوات الجوية الروسية تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إم إس2" و"ياك-130"
أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إم2" و"ياك-130"، وأشارت الشركة إلى أن القوات... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T12:42+0000
2022-11-21T12:42+0000
رصد عسكري
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة الروسية: "قام مصنع "إيركوتسك لصناعة الطائرات التابع للشركة المتحدة لصناعة الطائرات (إحدى شركات "روستيخ") بتصنيع وتسليم وزارة الدفاع الروسية مقاتلات جديدة من طراز "سو-30 إس إم 2" وطائرة التدريب المقاتلة "ياك-130".ولم يذكر البيان عدد الطائرات التي تم تسليمها.ونقل موقع الحكومة عن المدير العام للشركة المتحدة لصناعة الطائرات، قوله: "نواصل في "روستيخ" الوفاء بالتزاماتنا في إطار طلبيات الدفاع الحكومية. جاري تصنيع دفعة أخرى من الطائرات وسيتم تسليمها قبل نهاية العام".
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الجوية الروسية تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إم إس2" و"ياك-130"

12:42 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Михаил Голенков / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلتان من طراز "سو-30"
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Михаил Голенков
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أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إم2" و"ياك-130"، وأشارت الشركة إلى أن القوات الجوية ستتسلم دفعة أخرى من المقاتلتين قبل نهاية العام الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة الروسية: "قام مصنع "إيركوتسك لصناعة الطائرات التابع للشركة المتحدة لصناعة الطائرات (إحدى شركات "روستيخ") بتصنيع وتسليم وزارة الدفاع الروسية مقاتلات جديدة من طراز "سو-30 إس إم 2" وطائرة التدريب المقاتلة "ياك-130".

ولم يذكر البيان عدد الطائرات التي تم تسليمها.

ونقل موقع الحكومة عن المدير العام للشركة المتحدة لصناعة الطائرات، قوله: "نواصل في "روستيخ" الوفاء بالتزاماتنا في إطار طلبيات الدفاع الحكومية. جاري تصنيع دفعة أخرى من الطائرات وسيتم تسليمها قبل نهاية العام".
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