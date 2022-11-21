https://sputnikarabic.ae/20221121/المخرج-المصري-مجدي-أحمد-علي-هموم-الشباب-السينمائية-أصبحت-أقرب-للغرب-1070394136.html

المخرج المصري مجدي أحمد علي: هموم الشباب السينمائية أصبحت أقرب للغرب

المخرج المصري مجدي أحمد علي: هموم الشباب السينمائية أصبحت أقرب للغرب

قال المخرج المصري، مجدي أحمد علي، اليوم الاثنين، إن "حالة الإبداع السينمائية في مصر كبيرة ولا خوف عليها، خاصة في ظل المواهب الشابة الكثيرة الموجودة". 21.11.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف علي في حديثه لـ"سبوتنيك"، على هامش مهرجان الرباط الدولي للفيلم في دورته 27، والمقامة في الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن "إحدى المشكلات في صناعة السينما حاليا ترتبط بـ"الهموم العامة"، والتي باتت أقرب للغرب من المحلي".وأشار مجدي أحمد علي إلى أن "معادلة الإنتاج غير منضبطة في الوقت الراهن، خاصة أن النجم يتحكم في اختيار فريق العمل بما فيها المخرج وكاتب السيناريو وكاتب العمل، وأن هذا الأمر يمكن أن يكون إيجابيا، حال وجود نجوم لديهم دراية بالصناعة، لكن بعض النجوم يهمهم فقط اسمهم".وتابع: "لدينا مجموعة من الشباب الموهوبين مميزين، خاصة الممثلات لديهم طاقات إبداعية بعدد أكبر من الشباب".وأشار مجدي أحمد علي إلى أن "مديري التصوير في مصر في الوقت الراهن من الأفضل عالميا، لكن بعض المشكلات تتعلق بعمليات التصوير في الأماكن السياحية، وأن عدم الوعي بأهمية التصوير في هذه الأماكن يعد من المشكلات التي تشير إلى أن السينما لم تعد تحظى بالاهتمام الذي تستحقه بتاريخها الطويل".وتحتفي مدينة الرباط بالدورة الـ27 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف، التي انطلقت يوم 17 إلى 24 نوفمبر، ببرامج وتظاهرات خاصة، احتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الإسلامية والأفريقية.وتتضمن الدورة الحالية مبادرات مهمة وغنية بالأنشطة الثقافية والفنية تهم مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة، وتكريم بعض الوجوه الوطنية والدولية، بالإضافة إلى أنشطة موازية تتمثل في المحاضرات، وكذا ورشات تكوينية في المجال السينمائي لفائدة الشباب.ويشارك في الدورة الحالية ممثلون عن 44 دولة، والتي تعتبر حدثا ومحطة سنوية أساسية للدبلوماسية الثقافية لعاصمة المملكة، بمشاركة أسماء مخرجين ومنتجين وسينمائيين ميّزوا الساحة العالمية بإبداعاتهم في صناعة اللحظات الأكثر إشراقا وإثارة في تاريخ السينما العالمية، ومن ضمنهم المخرج الفرنسي الشهير، جون بيير أميريس، والمخرج البوركينابي، غاستون غابوري، والمخرج المغربي، نبيل عيوش، والنجمة السورية، سلاف فواخرجي.ويكرم المهرجان مجموعة من الفنانات المبدعات اللواتي ميّزن الساحة السينمائية، ومن ضمنهم الفنانة العمانية، فخرية خميس، والفنانة والمخرجة، نورة الصقلي، والممثل المتميز، فريد الركراكي.ويتضمن برنامج المهرجان الذي يحضره نحو 160 شخصية أجنبية أنشطة على هامش المنافسة الرسمية، تتعلق بلقاءات ماستر كلاس، لفائدة الطلبة المتخصصين في المجال السينمائي، والتي سيتم تنشيطها من طرف أسماء عالمية، مثل، غاستون غابوري، ووسام لحود، وجوب بيير اميريس، وكارلو جنتيلي، بالإضافة إلى تخصيص إنتاجات سينمائية لفائدة أطفال مؤسسات تعليمية.

https://sputnikarabic.ae/20221121/ملاك-الدحموني-لـسبوتنيك-صناعة-السينما-في-المغرب-استفادت-من-تعدد-المهرجانات-1070392082.html

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