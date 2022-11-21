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https://sputnikarabic.ae/20221121/النتائج-الأولية-للجنة-الانتخابات-الرئاسية-المركزية-في-كازاخستان-تظهر-فوز-توكاييف--1070372613.html
النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في كازاخستان تظهر فوز توكاييف
النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في كازاخستان تظهر فوز توكاييف
فاز الرئيس الكازاخستاني الحالي قاسم جومارت توكاييف في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد في جميع مناطق البلاد وحصل على 81.31% من الأصوات. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T05:25+0000
2022-11-21T05:35+0000
كازاخستان
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حسب البيانات الأولية لرئيس لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية، نورلان عبدروف، "توكاييف قاسم جومارت كيميليفيتش حصل على 6456392 صوتا أي 81.31% من الأصوات".وأشار عبدروف إلى أن هذه البيانات مقدمة من اللجان الإقليمية لمناطق ومدن شيمكنت وألما آتا وأستانا.والمركز الثاني يُمنح لمرشح حزب "Auyl" (القرية)، جوغلي دايراباييف، الذي حصل على 3.42% من الأصوات.وقال عبدروف: "جوغلي دايراباييف - 271641 صوتا، أي 3.42% من الأصوات".هذا وأفادت لجنة الانتخابات المركزية، يوم أمس الأحد، بأن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان بلغت 69.43 في المئة.في الانتخابات الرئاسية السابقة في 9 يونيو/حزيران 2019، حصل توكاييف على 70.96% من الأصوات.
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كازاخستان

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في كازاخستان تظهر فوز توكاييف

05:25 GMT 21.11.2022 (تم التحديث: 05:35 GMT 21.11.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
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فاز الرئيس الكازاخستاني الحالي قاسم جومارت توكاييف في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد في جميع مناطق البلاد وحصل على 81.31% من الأصوات.
حسب البيانات الأولية لرئيس لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية، نورلان عبدروف، "توكاييف قاسم جومارت كيميليفيتش حصل على 6456392 صوتا أي 81.31% من الأصوات".
وأشار عبدروف إلى أن هذه البيانات مقدمة من اللجان الإقليمية لمناطق ومدن شيمكنت وألما آتا وأستانا.
والمركز الثاني يُمنح لمرشح حزب "Auyl" (القرية)، جوغلي دايراباييف، الذي حصل على 3.42% من الأصوات.
وقال عبدروف: "جوغلي دايراباييف - 271641 صوتا، أي 3.42% من الأصوات".
هذا وأفادت لجنة الانتخابات المركزية، يوم أمس الأحد، بأن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان بلغت 69.43 في المئة.
في الانتخابات الرئاسية السابقة في 9 يونيو/حزيران 2019، حصل توكاييف على 70.96% من الأصوات.
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