https://sputnikarabic.ae/20221121/اندلاع-حريق-داخل-مستودع-للنفط-في-ماكيفكا-في-دونيتسك-بعد-ضربه-بجسم-متفجر-1070373465.html
اندلاع حريق داخل مستودع للنفط في ماكيفكا في دونيتسك بعد ضربه بجسم متفجر
اندلاع حريق داخل مستودع للنفط في ماكيفكا في دونيتسك بعد ضربه بجسم متفجر
أفادت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية باندلاع حريق في مستودع للنفط في مدينة ماكيفكا بعد اصطدام جسم متفجر به. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T07:00+0000
2022-11-21T07:00+0000
2022-11-21T07:00+0000
العالم
أخبار جمهورية دونيتسك
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وكتبت الوزارة على "تلغرام": "تلقت خدمات الطوارئ رسالة عن حريق في مستودع نفط يقع في ماكيفكا.. وكان سبب الحريق مادة متفجرة". وأضافت الوزارة أن النيران اشتعلت في خزانين بهما وقود خارج أراضي مستودع النفط وثلاثة خزانات وقود ثابتة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
اندلاع حريق داخل مستودع للنفط في ماكيفكا في دونيتسك بعد ضربه بجسم متفجر
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أفادت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية باندلاع حريق في مستودع للنفط في مدينة ماكيفكا بعد اصطدام جسم متفجر به.
وكتبت الوزارة على "تلغرام": "تلقت خدمات الطوارئ رسالة عن حريق في مستودع نفط يقع في ماكيفكا.. وكان سبب الحريق مادة متفجرة".
وأضافت الوزارة أن النيران اشتعلت في خزانين بهما وقود خارج أراضي مستودع النفط وثلاثة خزانات وقود ثابتة.