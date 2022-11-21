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https://sputnikarabic.ae/20221121/اندلاع-حريق-داخل-مستودع-للنفط-في-ماكيفكا-في-دونيتسك-بعد-ضربه-بجسم-متفجر-1070373465.html
اندلاع حريق داخل مستودع للنفط في ماكيفكا في دونيتسك بعد ضربه بجسم متفجر
اندلاع حريق داخل مستودع للنفط في ماكيفكا في دونيتسك بعد ضربه بجسم متفجر
أفادت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية باندلاع حريق في مستودع للنفط في مدينة ماكيفكا بعد اصطدام جسم متفجر به. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T07:00+0000
2022-11-21T07:00+0000
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أخبار جمهورية دونيتسك
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وكتبت الوزارة على "تلغرام": "تلقت خدمات الطوارئ رسالة عن حريق في مستودع نفط يقع في ماكيفكا.. وكان سبب الحريق مادة متفجرة". وأضافت الوزارة أن النيران اشتعلت في خزانين بهما وقود خارج أراضي مستودع النفط وثلاثة خزانات وقود ثابتة.
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العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
العالم, أخبار جمهورية دونيتسك

اندلاع حريق داخل مستودع للنفط في ماكيفكا في دونيتسك بعد ضربه بجسم متفجر

07:00 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية باندلاع حريق في مستودع للنفط في مدينة ماكيفكا بعد اصطدام جسم متفجر به.
وكتبت الوزارة على "تلغرام": "تلقت خدمات الطوارئ رسالة عن حريق في مستودع نفط يقع في ماكيفكا.. وكان سبب الحريق مادة متفجرة".
وأضافت الوزارة أن النيران اشتعلت في خزانين بهما وقود خارج أراضي مستودع النفط وثلاثة خزانات وقود ثابتة.
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