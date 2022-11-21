https://sputnikarabic.ae/20221121/بعد-حادث-إطلاق-نار-بملهى-بايدن-العنف-المسلح-في-البلاد-وباء-مدمر-1070371540.html
بعد حادث إطلاق نار بملهى.. بايدن: العنف المسلح في البلاد وباء مدمر
بعد حادث إطلاق نار بملهى.. بايدن: العنف المسلح في البلاد وباء مدمر
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، العنف المسلح في البلاد بأنه "وباء مدمر"، مشددا على ضرورة مواجهته، والحاجة إلى استجابة السلطات في وقف تأثيره المتصاعد على المجتمع. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T02:30+0000
2022-11-21T02:30+0000
2022-11-21T02:30+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن، 21 نوفمبر - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، "يجب الرد على وباء عنف السلاح"، لافتا إلى أن العنف المسلح له تأثير مدمر ومتصاعد على المجتمع الأمريكي.يذكر أن بايدن أدلى بهذا التصريح أثناء تعليقه على حادث إطلاق للنار في ملهى ليلي في بلدة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، ليلة الأحد، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 18، وتم اعتقال المشتبه فيه.
https://sputnikarabic.ae/20221118/أمريكا-تسعى-لمنح-ولي-العهد-السعودي-حصانة-في-قضية-خاشقجي-1070292012.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد حادث إطلاق نار بملهى.. بايدن: العنف المسلح في البلاد وباء مدمر
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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، العنف المسلح في البلاد بأنه "وباء مدمر"، مشددا على ضرورة مواجهته، والحاجة إلى استجابة السلطات في وقف تأثيره المتصاعد على المجتمع.
واشنطن، 21 نوفمبر - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، "يجب الرد على وباء عنف السلاح"، لافتا إلى أن العنف المسلح له تأثير مدمر
ومتصاعد على المجتمع الأمريكي.
يذكر أن بايدن أدلى بهذا التصريح أثناء تعليقه على حادث إطلاق للنار في ملهى ليلي في بلدة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، ليلة الأحد، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 18، وتم اعتقال المشتبه فيه.