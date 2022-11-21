https://sputnikarabic.ae/20221121/بوتين-يخطط-للقاء-باشينيان-في-إطار-قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1070376145.html
بوتين يخطط للقاء باشينيان في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بوتين يخطط للقاء باشينيان في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في إطار قمة منظمة... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T09:55+0000
2022-11-21T09:55+0000
2022-11-21T09:55+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين بوتين وباشينيان في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي "نعم، إنه يخطط له".كما أكد أن بوتين يستعد للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي سيعقد في 9 ديسمبر/كانون الأول في بيشكيك.وقال ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في الاجتماع وما إذا كان سيتحدث وجها لوجه أو عبر مؤتمر الفيديو: " إن شكل المشاركة سيعلن في وقت لاحق".وأشار بيسكوف، معلقًا على كلام ماكرون في نهاية قمة مجموعة العشرين بأنه ينوي ترتيب محادثة هاتفية مع بوتين إلى أنه "حتى الآن لا توجد محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدول أعمال فلاديمير بوتين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين
روسيا, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين
بوتين يخطط للقاء باشينيان في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني في يريفان.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين بوتين وباشينيان في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي "نعم، إنه يخطط له".
كما أكد أن بوتين يستعد للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي سيعقد في 9 ديسمبر/كانون الأول في بيشكيك.
وقال ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في الاجتماع وما إذا كان سيتحدث وجها لوجه أو عبر مؤتمر الفيديو: " إن شكل المشاركة سيعلن في وقت لاحق".
وأشار بيسكوف، معلقًا على كلام ماكرون في نهاية قمة مجموعة العشرين بأنه ينوي ترتيب محادثة هاتفية مع بوتين إلى أنه "حتى الآن لا توجد محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدول أعمال فلاديمير بوتين".