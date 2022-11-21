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https://sputnikarabic.ae/20221121/بوتين-يهنئ-توكاييف-على-تجديد-انتخابه-رئيسا-لكازاخستان-1070374655.html
بوتين وشي يهنئان توكاييف على تجديد انتخابه رئيسا لكازاخستان
بوتين وشي يهنئان توكاييف على تجديد انتخابه رئيسا لكازاخستان
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على فوزه بولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T08:38+0000
2022-11-21T08:41+0000
كازاخستان
فلاديمير بوتين
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وجاء في التهنئة التي نشرها موقع الرئاسة الروسية "الكرملين": "أهنئكم من صميم القلب على إعادة انتخابكم لمنصب رئيس جمهورية كازاخستان".إن علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين بلدينا القائمة على التقاليد الجيدة للصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل، تتطور بنجاح كبير. سنواصل العمل معًا لتحسينها.كما تلقى توكاييف برقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية كازاخستان.وجاء في برقية التهنئة: "فوزك الانتخابي يعكس بالكامل ثقة ودعم شعب كازاخستان وأنا واثق من أنه في ظل قيادتكم الممتازة ستحقق بلادكم نجاحات جديدة في جميع مساعي الإصلاح والمضي قدمًا على طريق بناء كازاخستان جديدة".وأعرب الرئيس الصيني عن استعداده لافتتاح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة الخالدة في عام الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية.
https://sputnikarabic.ae/20221121/النتائج-الأولية-للجنة-الانتخابات-الرئاسية-المركزية-في-كازاخستان-تظهر-فوز-توكاييف--1070372613.html
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كازاخستان, فلاديمير بوتين
كازاخستان, فلاديمير بوتين

بوتين وشي يهنئان توكاييف على تجديد انتخابه رئيسا لكازاخستان

08:38 GMT 21.11.2022 (تم التحديث: 08:41 GMT 21.11.2022)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على فوزه بولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية.
وجاء في التهنئة التي نشرها موقع الرئاسة الروسية "الكرملين": "أهنئكم من صميم القلب على إعادة انتخابكم لمنصب رئيس جمهورية كازاخستان".
لقد تلقيت من رفقائك المواطنين تفويضًا نابعا من الثقة، مما يفتح فرصًا جديدة لتنفيذ مسار التنمية الوطنية التي تتقدمون بها.
إن علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين بلدينا القائمة على التقاليد الجيدة للصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل، تتطور بنجاح كبير. سنواصل العمل معًا لتحسينها.
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في كازاخستان تظهر فوز توكاييف
05:25 GMT
أتمنى لكم بصدق عزيزي قاسم جومارت كميليفيتش كل التوفيق والصحة والازدهار.
كما تلقى توكاييف برقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية كازاخستان.
وجاء في برقية التهنئة: "فوزك الانتخابي يعكس بالكامل ثقة ودعم شعب كازاخستان وأنا واثق من أنه في ظل قيادتكم الممتازة ستحقق بلادكم نجاحات جديدة في جميع مساعي الإصلاح والمضي قدمًا على طريق بناء كازاخستان جديدة".
وأعرب الرئيس الصيني عن استعداده لافتتاح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة الخالدة في عام الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية.
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