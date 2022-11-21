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https://sputnikarabic.ae/20221121/بولندا-تنشر-بطاريات-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-على-الحدود-مع-أوكرانيا-1070375100.html
بولندا تنشر بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" على الحدود مع أوكرانيا
بولندا تنشر بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" على الحدود مع أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك، اليوم الاثنين، أن بولندا قبلت عرضًا من ألمانيا المجاورة لنشر بطاريات إضافية لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T09:00+0000
2022-11-21T09:00+0000
رصد عسكري
بولندا
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وقال وزير الدفاع البولندي على صفحته في "تويتر": "قبلت بسرور اقتراح وزير الدفاع الألماني بنشر قاذفات صواريخ باتريوت إضافية في بلادنا".وشدد على أنه خلال المحادثة الهاتفية المقبلة مع برلين بشأن هذه المسألة، سوف يعرض وضع الأنظمة على الحدود مع أوكرانيا.في 20 تشرين الثاني /نوفمبر، أشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت إلى أن حادث سقوط الصواريخ في بولندا أظهر "ثغرات" خطيرة في نظام الدفاع الجوي الأوروبي. وفقا لها، أوصت السلطات الألمانية بولندا بمقاتلات "يوروفايتر" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" لحماية الأجواء.
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رصد عسكري, بولندا
رصد عسكري, بولندا

بولندا تنشر بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" على الحدود مع أوكرانيا

09:00 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magenمنظومة باتريوت للدفاع الجوي
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magen
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أعلن وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك، اليوم الاثنين، أن بولندا قبلت عرضًا من ألمانيا المجاورة لنشر بطاريات إضافية لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في البلاد.
وقال وزير الدفاع البولندي على صفحته في "تويتر": "قبلت بسرور اقتراح وزير الدفاع الألماني بنشر قاذفات صواريخ باتريوت إضافية في بلادنا".
وشدد على أنه خلال المحادثة الهاتفية المقبلة مع برلين بشأن هذه المسألة، سوف يعرض وضع الأنظمة على الحدود مع أوكرانيا.
في 20 تشرين الثاني /نوفمبر، أشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت إلى أن حادث سقوط الصواريخ في بولندا أظهر "ثغرات" خطيرة في نظام الدفاع الجوي الأوروبي. وفقا لها، أوصت السلطات الألمانية بولندا بمقاتلات "يوروفايتر" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" لحماية الأجواء.
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