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https://sputnikarabic.ae/20221121/بيسكوف-روسيا-ستعثر-على-المتورطين-في-إعدام-أسرى-الحرب-الروس-وتعاقبهم-1070378200.html
بيسكوف: روسيا ستعثر على المتورطين في إعدام أسرى الحرب الروس وتعاقبهم
بيسكوف: روسيا ستعثر على المتورطين في إعدام أسرى الحرب الروس وتعاقبهم
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن وسائل الإعلام التي زعمت وجود خطط إنتاج مشترك للطائرات المسيرة بين روسيا وإيران ملزمة توضيح مصادر معلوماتها. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T10:10+0000
2022-11-21T10:10+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف للصحفيين عندما طُلب منه التعليق على المعلومات: "لا، بأي حال من الأحوال لا أعرف من أين حصلت "واشنطن بوست" على هذه المعلومات، تحتاج إلى الاتصال بهم".وأعلن بيسكوف أن روسيا سوف تبحث بنفسها عن أولئك الذين ارتكبوا إعدام أسرى الحرب الروس، ويجب العثور عليهم ومعاقبتهم.وشدد بيسكوف على أن "روسيا ستفعل كل ما في وسعها في إطار الآليات الدولية للفت الانتباه إلى هذه الجريمة والدعوة إلى النظام والقانون لمعاقبة من قد يكون متورطا فيها".وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي سيتجه إلى المنظمات الدولية لوضع هؤلاء المجرمين على قائمة المطلوبين الدوليين، أشار بيسكوف إلى أن هذا لا يكون منطقيًا إلا إذا "تم الاعتراف بوجود بعض التلميحات حول الفعالية والأمل في فعالية هذه المعاملة".وقال بيسكوف: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون له معنى".
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روسيا, دميتري بيسكوف
روسيا, دميتري بيسكوف

بيسكوف: روسيا ستعثر على المتورطين في إعدام أسرى الحرب الروس وتعاقبهم

10:10 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن وسائل الإعلام التي زعمت وجود خطط إنتاج مشترك للطائرات المسيرة بين روسيا وإيران ملزمة توضيح مصادر معلوماتها.
وقال بيسكوف للصحفيين عندما طُلب منه التعليق على المعلومات: "لا، بأي حال من الأحوال لا أعرف من أين حصلت "واشنطن بوست" على هذه المعلومات، تحتاج إلى الاتصال بهم".
وأعلن بيسكوف أن روسيا سوف تبحث بنفسها عن أولئك الذين ارتكبوا إعدام أسرى الحرب الروس، ويجب العثور عليهم ومعاقبتهم.

لا شك أن روسيا ستبحث بنفسها عن مرتكبي هذه الجريمة، يجب العثور عليهم ومعاقبتهم.

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وشدد بيسكوف على أن "روسيا ستفعل كل ما في وسعها في إطار الآليات الدولية للفت الانتباه إلى هذه الجريمة والدعوة إلى النظام والقانون لمعاقبة من قد يكون متورطا فيها".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي سيتجه إلى المنظمات الدولية لوضع هؤلاء المجرمين على قائمة المطلوبين الدوليين، أشار بيسكوف إلى أن هذا لا يكون منطقيًا إلا إذا "تم الاعتراف بوجود بعض التلميحات حول الفعالية والأمل في فعالية هذه المعاملة".
وقال بيسكوف: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون له معنى".
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