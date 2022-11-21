عربي
https://sputnikarabic.ae/20221121/تركيا-تستدعي-سفير-السويد-لديها-بسبب-دعاية-لحزب-العمال-الكردستاني-على-مبنى-سفارتها-في-ستوكهولم-1070398595.html
تركيا تستدعي سفير السويد لديها بسبب دعاية لحزب العمال الكردستاني على مبنى سفارتها في ستوكهولم
تركيا تستدعي سفير السويد لديها بسبب دعاية لحزب العمال الكردستاني على مبنى سفارتها في ستوكهولم
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، "استدعاء سفير السويد لديها بسبب دعاية لحزب العمال الكردستاني على مبنى سفارتها في ستوكهولم". 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T16:39+0000
2022-11-21T16:39+0000
أخبار تركيا اليوم
السويد
حزب العمال الكردستاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065632197_0:434:2047:1585_1920x0_80_0_0_a61e8eae3d13a72bd7ad3b96afb87f6a.jpg
وقالت الخارجية التركية، في بيان لها، إنها استدعت السفير السويدي في أنقرة، معربةً عن "إدانتها من دعاية التنظيم الإرهابي التي عُكست على مبنى تابع للسفارة التركية في ستوكهولم"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وكان الجيش التركي قد أعلن أنه شن، الليلة الماضية، أكثر من 20 غارة جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، شمالي سوريا والعراق.وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني التي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.وفيما تقول أنقرة إن وجودها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن الوجود التركي في البلاد هو احتلال، فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة وبشكل متكرر الهجمات التركية التي تستهدف مناطق في العراق، واعتبرتها انتهاكا للسيادة.
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065632197_0:242:2047:1777_1920x0_80_0_0_dcd210d7348536a6b2e0ea812f7c54b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, السويد, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, السويد, حزب العمال الكردستاني

تركيا تستدعي سفير السويد لديها بسبب دعاية لحزب العمال الكردستاني على مبنى سفارتها في ستوكهولم

16:39 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، "استدعاء سفير السويد لديها بسبب دعاية لحزب العمال الكردستاني على مبنى سفارتها في ستوكهولم".
وقالت الخارجية التركية، في بيان لها، إنها استدعت السفير السويدي في أنقرة، معربةً عن "إدانتها من دعاية التنظيم الإرهابي التي عُكست على مبنى تابع للسفارة التركية في ستوكهولم"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وكان الجيش التركي قد أعلن أنه شن، الليلة الماضية، أكثر من 20 غارة جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، شمالي سوريا والعراق.

وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني التي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

وفيما تقول أنقرة إن وجودها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن الوجود التركي في البلاد هو احتلال، فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة وبشكل متكرر الهجمات التركية التي تستهدف مناطق في العراق، واعتبرتها انتهاكا للسيادة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 نوفمبر, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала