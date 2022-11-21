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https://sputnikarabic.ae/20221121/توكاييف-يعد-الشعب-بتغييرات-جذرية-في-اقتصاد-كازاخستان-1070371433.html
توكاييف يعد الشعب بتغييرات جذرية في اقتصاد كازاخستان
توكاييف يعد الشعب بتغييرات جذرية في اقتصاد كازاخستان
وعد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، الناخبين بتغييرات جذرية في اقتصاد البلاد. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T01:45+0000
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كازاخستان
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ألما آتا - سبوتنيك وقال توكاييف، في كلمة ألقاها بأحد مراكز الاقتراع وسط ترجيح الاستطلاعات فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة، "ستحدث تغييرات جذرية في اقتصاد البلاد.. سوف نعمل على رفع مستوى رفاهية المواطنين ولجعل كل هذه الأهداف واقعا ملموسا، نحن بحاجة إلى وحدة الصف وهو ما أدعوكم إليه جميعا".وحسب بيانات استطلاعات الرأي التي أجرتها ثلاثة معاهد بحثية، فاز توكاييف في الانتخابات بأكثر من 82 في المئة من الأصوات، حسب استفتاء الناخبين أمام مراكز الاقتراع.
https://sputnikarabic.ae/20221120/انتهاء-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-الكازاخستانية-في-جميع-أنحاء-البلاد-1070360046.html
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توكاييف يعد الشعب بتغييرات جذرية في اقتصاد كازاخستان

01:45 GMT 21.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
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وعد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، الناخبين بتغييرات جذرية في اقتصاد البلاد.
ألما آتا - سبوتنيك وقال توكاييف، في كلمة ألقاها بأحد مراكز الاقتراع وسط ترجيح الاستطلاعات فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة، "ستحدث تغييرات جذرية في اقتصاد البلاد.. سوف نعمل على رفع مستوى رفاهية المواطنين ولجعل كل هذه الأهداف واقعا ملموسا، نحن بحاجة إلى وحدة الصف وهو ما أدعوكم إليه جميعا".
علم كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية في جميع أنحاء البلاد
أمس, 15:27 GMT
وحسب بيانات استطلاعات الرأي التي أجرتها ثلاثة معاهد بحثية، فاز توكاييف في الانتخابات بأكثر من 82 في المئة من الأصوات، حسب استفتاء الناخبين أمام مراكز الاقتراع.
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