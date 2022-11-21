عربي
https://sputnikarabic.ae/20221121/حزب-الله-إيران-تشهد-عنفا-وإجراما-من-قلة-مشبوهة-تعتمد-على-توجيهات-أمريكا-وإسرائيل-1070400710.html
"حزب الله": إيران تشهد عنفا وإجراما من قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل
"حزب الله": إيران تشهد عنفا وإجراما من قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل
اعتبر "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدعية للحرية للانقلاب على الجمهورية الإسلامية هو عنف وإجرام". 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T17:55+0000
2022-11-21T17:55+0000
أخبار إيران
أخبار حزب الله
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067980681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d4f90e2a790403cee5cc35683d5983.jpg
وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هذه المجموعات تقتل العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل".وأضاف أن "الشعب في إيران عبّر عن تمسكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها من خلال التظاهرات المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء المظلومين".وأكد نعيم قاسم، أن "إيران التي صمدت ثلاثا وأربعين سنة قادرة أن تتجاوز هذه المحنة"، قائلا: "كلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا".ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".كما قتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
أخبار إيران
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067980681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91d92dc83119e7918d3bd50225b96097.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار حزب الله, أخبار لبنان
أخبار إيران, أخبار حزب الله, أخبار لبنان

"حزب الله": إيران تشهد عنفا وإجراما من قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل

17:55 GMT 21.11.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
اعتبر "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدعية للحرية للانقلاب على الجمهورية الإسلامية هو عنف وإجرام".
وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هذه المجموعات تقتل العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل".
وأضاف أن "الشعب في إيران عبّر عن تمسكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها من خلال التظاهرات المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء المظلومين".
وأكد نعيم قاسم، أن "إيران التي صمدت ثلاثا وأربعين سنة قادرة أن تتجاوز هذه المحنة"، قائلا: "كلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا".
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
كما قتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 نوفمبر, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала