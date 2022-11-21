"حزب الله": إيران تشهد عنفا وإجراما من قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
© AFP 2022
اعتبر "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدعية للحرية للانقلاب على الجمهورية الإسلامية هو عنف وإجرام".
وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هذه المجموعات تقتل العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل".
١- ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدَّعية للحرية للانقلاب على الجمهورية الإسلامية هو عنف وإجرام، فهم يقتلون العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلَّة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل.#الشيخ_نعيم_قاسم— الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) November 21, 2022
وأضاف أن "الشعب في إيران عبّر عن تمسكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها من خلال التظاهرات المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء المظلومين".
وأكد نعيم قاسم، أن "إيران التي صمدت ثلاثا وأربعين سنة قادرة أن تتجاوز هذه المحنة"، قائلا: "كلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا".
٣- نُدين التحركات المشبوهة لجماعة أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية، وكلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا.#الشيخ_نعيم_قاسم— الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) November 21, 2022
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
كما قتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.