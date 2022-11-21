https://sputnikarabic.ae/20221121/حكومة-إقليم-كردستان-العراق-تدين-القصف-الإيراني-وتعتبره-انتهاكا-للأعراف-الدولية-1070375501.html

حكومة إقليم كردستان العراق تدين القصف الإيراني وتعتبره "انتهاكا" للأعراف الدولية

حكومة إقليم كردستان العراق تدين القصف الإيراني وتعتبره "انتهاكا" للأعراف الدولية

أدانت حكومة إقليم كردستان بأشد العبارات، اليوم الاثنين، الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة في الإقليم. 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T09:29+0000

2022-11-21T09:29+0000

2022-11-21T09:29+0000

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وقالت الحكومة في بيان رسمي لها: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الليلة الماضية، على إقليم كردستان".وأضافت، مؤكدةً أن "الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار".كما دعت حكومة إقليم كردستان أصدقاءها وشركاءها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى "اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة".يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان قد شن خلال الفترة الماضية هجمات صاروخية على مقرات أحزاب كردية إيرانية، في كردستان العراق، كان آخرها يوم الاثنين الماضي، قبل يوم من زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد.وقتها، قالت تقارير صحفية أجنبية إن قاآني أبلغ المسؤولين العراقيين أن بلاده ستشن هجوما بريا على إقليم كردستان "في حال عدم تشديد الإجراءات على الحدود وضد أحزاب كردستان إيران"، المناهضة لطهران.وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرات على مناطق إقليم كردستان، واصفةً إياها بـ"النهج العدائي".وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له، أن "النهج العدائي والتجاوز الإيراني السافر على السيادة العراقية لن يكون عاملا للاستقرار، بل سيرفع مستوى الإرباك والتوتر في المنطقة".وتوعد متحدث الخارجية العراقية بـ"اتخاذ بغداد إجراءات دبلوماسية عالية المستوى"، مؤكدًا أن بلاده لن تتوانى في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

https://sputnikarabic.ae/20221121/طهران-تقول-إن-بغداد-لم-تف-بوعودها-والجماعات-الانفصالية-في-كردستان-العراق-ما-زالت-تهدد-إيران-1070374337.html

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