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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221121/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يتفحصون-الأضرار-التي-لحقت-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1070400894.html
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفحصون الأضرار التي لحقت بمحطة زابوروجيه النووية
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفحصون الأضرار التي لحقت بمحطة زابوروجيه النووية
أعلن مستشار المدير العام لشركة "روس إينيرغو آتوم"، رينات كارتشا، اليوم الاثنين، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحصوا ظهر اليوم الأضرار، التي لحقت... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T18:00+0000
2022-11-21T18:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
قصف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كارتشا عبر القناة الأولى الروسية: "في الساعة 14:00 قامت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقريرها إلى المقر الرئيسي".وأكد رئيس شركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيف، في وقت سابق من اليوم، أنه مباشرة عقب القصف الجديد لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، عقدت الشركة محادثات حول الوضع مع قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وبحسب ليخاتشيف، بفضل جهود قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسها الشخصي غروسي، كانت هناك "فترة هدوء إلى حد ما" في محطة زابوروجيه منذ سبتمبر/أيلول الماضي.وأضاف: "كانت هناك أعمال ترهيب لكنها لم تتعلق بالتهديدات المباشرة لسلامة المحطة".
https://sputnikarabic.ae/20221121/ليخاتشيف-ناقشنا-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مباشرة-بعد-الهجوم-الأخير-1070390353.html
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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, قصف, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, قصف, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفحصون الأضرار التي لحقت بمحطة زابوروجيه النووية

18:00 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوروفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلن مستشار المدير العام لشركة "روس إينيرغو آتوم"، رينات كارتشا، اليوم الاثنين، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحصوا ظهر اليوم الأضرار، التي لحقت بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية جراء القصف الأوكراني للمحطة، وأنهم سلموا تقريرهم إلى المقر الرئيسي للوكالة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كارتشا عبر القناة الأولى الروسية: "في الساعة 14:00 قامت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقريرها إلى المقر الرئيسي".

وأضاف كارتشا: "كان برفقتهم (أثناء تفحص الأضرار التي لحقت بالمحطة) أحد خبراء المقذوفات المؤهلين تأهيلا عاليا. ومرة أخرى ثبت أن مكان صنع قذائف المدفعية تلك هو مدينة مارغانيتس (في مقاطعة دنيبروبتروفسك الأوكرانية)".

وأكد رئيس شركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيف، في وقت سابق من اليوم، أنه مباشرة عقب القصف الجديد لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، عقدت الشركة محادثات حول الوضع مع قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال ليخاتشيف للصحفيين على هامش منتدى "آتوم إكسبو-2022" في مدينة سوتشي، اليوم الاثنين: "كنا في مفاوضات مع قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال الليل تقريبا. أعلم أن رافائيل غروسي أجرى محادثات مع القادة الأوروبيين ونقل هذا القلق".
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ليخاتشيف: ناقشنا الوضع في محطة زابوروجيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباشرة بعد الهجوم الأخير
12:15 GMT
وبحسب ليخاتشيف، بفضل جهود قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسها الشخصي غروسي، كانت هناك "فترة هدوء إلى حد ما" في محطة زابوروجيه منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف: "كانت هناك أعمال ترهيب لكنها لم تتعلق بالتهديدات المباشرة لسلامة المحطة".
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