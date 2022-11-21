https://sputnikarabic.ae/20221121/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يتفحصون-الأضرار-التي-لحقت-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1070400894.html

خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفحصون الأضرار التي لحقت بمحطة زابوروجيه النووية

خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفحصون الأضرار التي لحقت بمحطة زابوروجيه النووية

أعلن مستشار المدير العام لشركة "روس إينيرغو آتوم"، رينات كارتشا، اليوم الاثنين، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحصوا ظهر اليوم الأضرار، التي لحقت... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T18:00+0000

2022-11-21T18:00+0000

2022-11-21T18:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

قصف

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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موسكو - سبوتنيك. وقال كارتشا عبر القناة الأولى الروسية: "في الساعة 14:00 قامت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقريرها إلى المقر الرئيسي".وأكد رئيس شركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيف، في وقت سابق من اليوم، أنه مباشرة عقب القصف الجديد لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، عقدت الشركة محادثات حول الوضع مع قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وبحسب ليخاتشيف، بفضل جهود قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسها الشخصي غروسي، كانت هناك "فترة هدوء إلى حد ما" في محطة زابوروجيه منذ سبتمبر/أيلول الماضي.وأضاف: "كانت هناك أعمال ترهيب لكنها لم تتعلق بالتهديدات المباشرة لسلامة المحطة".

https://sputnikarabic.ae/20221121/ليخاتشيف-ناقشنا-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مباشرة-بعد-الهجوم-الأخير-1070390353.html

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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, قصف, الوكالة الدولية للطاقة الذرية