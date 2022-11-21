https://sputnikarabic.ae/20221121/خطر-محدق-بمحطة-زابوروجيه-والغرب-يكتفي-بالإدانة-1070395331.html

خطر محدق بمحطة زابوروجيه والغرب يكتفي بالإدانة

خطر محدق بمحطة زابوروجيه والغرب يكتفي بالإدانة

نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تقصف محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية. الولايات المتحدة تتحدث عن مشروع عسكري لردع إيران. أردوغان يؤكد "لا محدودية"... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T14:48+0000

2022-11-21T14:48+0000

2022-11-21T14:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

بلا قيود

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خطر محدق بمحطة زابوروجيه والغرب يكتفي بالإدانة خطر محدق بمحطة زابوروجيه والغرب يكتفي بالإدانة

شنت القوات الأوكرانية هجوما بصواريخ "هيمارس" الأمريكية على محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وهو ما وصفه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأنه "خطير للغاية"، وقد يؤدي إلى حادث نووي له عواقب وخيمة.حول هذا الموضوع ، قال إيفان ليزان، رئيس مكتب الدراسات السياسية Union Narrative-2050، لـ"سبوتنيك":بدوره، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه:من جانبه، قال المحلل السياسي، حكم أمهز، لـ"بلا قيود":خبير: الولايات المتحدة تستخدم "الخطر الإيراني" للسيطرة على المنطقةأعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل على بناء بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط في وقت تتصاعد التوترات مع إيران المتهمة بشن هجمات ضد سفن في مياه الخليج، وأنّ قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة سوف تنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة عن بعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء التهديدات البحرية.حول خطورة هذا الموضوع على المنطقة، قال الخبير بالشأن الإيراني، إياد المجالي، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي..

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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