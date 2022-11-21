https://sputnikarabic.ae/20221121/خطر-محدق-بمحطة-زابوروجيه-والغرب-يكتفي-بالإدانة-1070395331.html
خطر محدق بمحطة زابوروجيه والغرب يكتفي بالإدانة
خطر محدق بمحطة زابوروجيه والغرب يكتفي بالإدانة
نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تقصف محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية. الولايات المتحدة تتحدث عن مشروع عسكري لردع إيران. أردوغان يؤكد "لا محدودية"... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T14:48+0000
2022-11-21T14:48+0000
2022-11-21T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
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خطر محدق بمحطة زابوروجيه والغرب يكتفي بالإدانة
خطر محدق بمحطة زابوروجيه والغرب يكتفي بالإدانة
شنت القوات الأوكرانية هجوما بصواريخ "هيمارس" الأمريكية على محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وهو ما وصفه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأنه "خطير للغاية"، وقد يؤدي إلى حادث نووي له عواقب وخيمة.حول هذا الموضوع ، قال إيفان ليزان، رئيس مكتب الدراسات السياسية Union Narrative-2050، لـ"سبوتنيك":بدوره، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه:من جانبه، قال المحلل السياسي، حكم أمهز، لـ"بلا قيود":خبير: الولايات المتحدة تستخدم "الخطر الإيراني" للسيطرة على المنطقةأعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل على بناء بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط في وقت تتصاعد التوترات مع إيران المتهمة بشن هجمات ضد سفن في مياه الخليج، وأنّ قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة سوف تنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة عن بعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء التهديدات البحرية.حول خطورة هذا الموضوع على المنطقة، قال الخبير بالشأن الإيراني، إياد المجالي، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي..
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خطر محدق بمحطة زابوروجيه والغرب يكتفي بالإدانة
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نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تقصف محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية. الولايات المتحدة تتحدث عن مشروع عسكري لردع إيران. أردوغان يؤكد "لا محدودية" العملية العسكرية شمالي سوريا. كردستان العراق يندد بالقصف الإيراني. السعودية أكبر مصدر للنفط إلى الصين. مونديال قطر.
شنت القوات الأوكرانية هجوما بصواريخ "هيمارس" الأمريكية على محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وهو ما وصفه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأنه "خطير للغاية"، وقد يؤدي إلى حادث نووي له عواقب وخيمة.
حول هذا الموضوع ، قال إيفان ليزان، رئيس مكتب الدراسات السياسية Union Narrative-2050، لـ"سبوتنيك":
"كيف يمكن لغروسي أن يخبر زيلينسكي بألا يطلق النار على محطة زابوروجيه للطاقة النووية؟ هذا سيوقفه عن عمله، إما أنه سيواجه مشاكل، أو سيحرم من التمويل، لذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتهج سياسة المعلومات هذه. إنهم موضوعيون نوعا ما، لكنهم صامتون. يشبهون إلى حد ما مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دونيتسك".
بدوره، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه:
" الأسبوع الماضي، كان هناك تصويت في مجالس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبنت قرارا متحيزا تماما بأن على روسيا التخلي عن كل شيء وتسليم كل شيء إلى نظام زيلينسكي، أذكر أن مدينة إنرغودار تقع في مقاطعة زابوروجيه في روسيا الاتحادية وأن محطة الطاقة النووية هي تابعة لملكية الدولة الروسية. لقد تمت المصادقة على هذا القرار بمرسوم صادر عن رئيس روسيا الاتحادية، بمرسوم حكومي، لذلك لا يوجد شيء للمناقشة هنا. يمكن تبني العديد من القرارات التي سيتم تمريرها من قبل الأنغلوساكسون، ولكن روسيا تبني سيادتها، وتستعيدها وتتبع طريق الاستقلال، لذلك القافلة تسير ولا ينبغي الاهتمام الى نباح البريطانيين أو الأمريكيين".
من جانبه، قال المحلل السياسي، حكم أمهز، لـ"بلا قيود":
"من ميزات الدول الغربية أنها تستخدم المعايير المزدوجة بما يتناسب مع مصلحتها، وزابوروجيه سلاح فعال تستخدمه الولايات المتحدة ضد روسيا لأن أي تسرب بالمحطة سينعكس على القوات الروسية وجميع المدنيين في المنطقة، ولكن لن يضر القوات الأوكرانية لأنها الأبعد عن المكان، وبما أن هذه الهجمات تهدد الجيش الروسي فقط، سيبقى الموضوع محصورا في إطار الإدانات، ولو كان بالعكس، لرأينا الموقف تغير، واتخذ الناتو مع حلفائه الإجراءات العسكرية والميدانية للردع".
خبير: الولايات المتحدة تستخدم "الخطر الإيراني" للسيطرة على المنطقة
أعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل على بناء بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط في وقت تتصاعد التوترات مع إيران المتهمة بشن هجمات ضد سفن في مياه الخليج، وأنّ قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة سوف تنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة عن بعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء التهديدات البحرية.
حول خطورة هذا الموضوع على المنطقة، قال الخبير بالشأن الإيراني، إياد المجالي، لـ"بلا قيود":
"الولايات المتحدة مستمرة في مراوغتها، وتصوير أن الخطر الإيراني الذي يهدد المنطقة، هو الدافع لبقائها فيها أطول فترة ممكنة، والسيطرة على منابع النفط، وهذا جزء من استراتيجية الولايات المتحدة، وأيضا تعزيز قدراتها العسكرية الجوية والبحرية لتحصين مصالحها التي ترتبط بمحدداتها السياسية، وأمن المضائق المائية، وما تتعرض له السفن في الخليج، خاصة بعد استهداف ناقلة نفط إسرائيلية مؤخرا واتهام إيران.
التفاصيل في الملف الصوتي..