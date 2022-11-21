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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221121/دبلوماسية-أمريكية-واشنطن-تراقب-تقارير-عن-إعدام-أسرى-حرب-روس-في-دونباس-1070400240.html
دبلوماسية أمريكية: واشنطن تراقب تقارير عن إعدام أسرى حرب روس في دونباس
دبلوماسية أمريكية: واشنطن تراقب تقارير عن إعدام أسرى حرب روس في دونباس
صرحت سفيرة الولايات المتحدة للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، بأن واشنطن تراقب التقارير المتعلقة بإعدام أسرى الحرب الروس في دونباس وترى أن جميع أطراف... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T17:31+0000
2022-11-21T17:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مراقبة
مراقبة
إعدام
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وقالت الدبلوماسية الأمريكية في إحاطة إعلامية: "لقد سألت عن مقاطع الفيديو التي ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. من الواضح أننا نراقبها عن كثب. من المهم حقًا التأكيد على أن قوانين الحرب تنطبق بالتساوي على جميع الأطراف، كل من الدولة المعتدية والدولة المدافعة".وأضافت الدبلوماسية: "نشجع أوكرانيا على الاستمرار في متابعة التزاماتها الدولية في هذا الصراع. وثانيًا، نواصل التأكيد على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي أو مواجهة العواقب".وكان قد انتشر على شبكة الإنترنت، اليوم، مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.
https://sputnikarabic.ae/20221119/روسيا-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-حول-المعاملة-غير-الإنسانية-لأسرى-الحرب-الروس-في-أوكرانيا--1070342660.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مراقبة, مراقبة, إعدام
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مراقبة, مراقبة, إعدام

دبلوماسية أمريكية: واشنطن تراقب تقارير عن إعدام أسرى حرب روس في دونباس

17:31 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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صرحت سفيرة الولايات المتحدة للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، بأن واشنطن تراقب التقارير المتعلقة بإعدام أسرى الحرب الروس في دونباس وترى أن جميع أطراف النزاع يجب أن تلتزم بالقانون الدولي.
وقالت الدبلوماسية الأمريكية في إحاطة إعلامية: "لقد سألت عن مقاطع الفيديو التي ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. من الواضح أننا نراقبها عن كثب. من المهم حقًا التأكيد على أن قوانين الحرب تنطبق بالتساوي على جميع الأطراف، كل من الدولة المعتدية والدولة المدافعة".

وأضافت شاك: "لكن فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، فإن التكافؤ ينتهي عند هذا الحد".

وأضافت الدبلوماسية: "نشجع أوكرانيا على الاستمرار في متابعة التزاماتها الدولية في هذا الصراع. وثانيًا، نواصل التأكيد على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي أو مواجهة العواقب".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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19 نوفمبر, 19:30 GMT
وكان قد انتشر على شبكة الإنترنت، اليوم، مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.
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