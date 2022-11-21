https://sputnikarabic.ae/20221121/دبلوماسية-أمريكية-واشنطن-تراقب-تقارير-عن-إعدام-أسرى-حرب-روس-في-دونباس-1070400240.html

دبلوماسية أمريكية: واشنطن تراقب تقارير عن إعدام أسرى حرب روس في دونباس

دبلوماسية أمريكية: واشنطن تراقب تقارير عن إعدام أسرى حرب روس في دونباس

صرحت سفيرة الولايات المتحدة للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، بأن واشنطن تراقب التقارير المتعلقة بإعدام أسرى الحرب الروس في دونباس وترى أن جميع أطراف... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T17:31+0000

2022-11-21T17:31+0000

2022-11-21T17:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

مراقبة

مراقبة

إعدام

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وقالت الدبلوماسية الأمريكية في إحاطة إعلامية: "لقد سألت عن مقاطع الفيديو التي ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. من الواضح أننا نراقبها عن كثب. من المهم حقًا التأكيد على أن قوانين الحرب تنطبق بالتساوي على جميع الأطراف، كل من الدولة المعتدية والدولة المدافعة".وأضافت الدبلوماسية: "نشجع أوكرانيا على الاستمرار في متابعة التزاماتها الدولية في هذا الصراع. وثانيًا، نواصل التأكيد على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي أو مواجهة العواقب".وكان قد انتشر على شبكة الإنترنت، اليوم، مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.

https://sputnikarabic.ae/20221119/روسيا-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-حول-المعاملة-غير-الإنسانية-لأسرى-الحرب-الروس-في-أوكرانيا--1070342660.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مراقبة, مراقبة, إعدام