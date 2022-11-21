https://sputnikarabic.ae/20221121/ذكرى-استقلال-لبنانغياب-مظاهر-الاحتفال-في-ظل-الشغور-الرئاسي--1070395665.html

ذكرى استقلال لبنان....غياب مظاهر الاحتفال في ظل الشغور الرئاسي

ذكرى استقلال لبنان....غياب مظاهر الاحتفال في ظل الشغور الرئاسي

تحل الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال لبنان وسط أزمة سياسية أدت الى إلغاء الاحتفال بالمناسبة بسبب الشغور الحاصل في منصب رئاسة الجمهورية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T14:55+0000

2022-11-21T14:55+0000

2022-11-21T14:55+0000

العالم العربي

لبنان

عيد الإستقلال

رئيس

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ودفعت الخلافات السياسية المعطوفة على أزمة الفراغ الرئاسي، إلى تساؤلات وسط المتابعين حول مدى وجود قرار سياسي مستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية، لا سيما بعد فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية على مدى ست جلسات برلمانية متتالية، وسط إشارات الى عدم قدرة إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري من دون تفاهم إقليمي ودولي يدفع القوى السياسية المحلية على إتمام الإستحقاق.ويحتفل لبنان بعيد الاستقلال من دون إقامة أي عرض عسكري في مقر وزارة الدفاع، لا سيما وأن العرض يحتم وجود رئيس للجمهورية، كون أنه يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب ما ينص عليه الدستور.وأضاف أنه "بدل أن يكون اليوم ذكرى ليكون الشعب اللبناني موحدًا مع جميع الأطراف اللبنانية نحن اليوم في ضياع كامل".بدوره أمل النائب أيوب حميد أن يكون عيد الاستقلال المقبل قد مر بظروف أفضل على لبنان لجهة إنهاء الشغور الرئاسي لأنه الأساس في استقامة عمل المؤسسات وبنفس الوقت نكون قد بدأنا مرحلة جديدة لجهة اختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة.وأضاف حميد في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه لا شك أن الواقع اليوم أليم على كل المستويات.واعتبر أن "سلبية العلاقة مع الخارج الذي لا يريد في المرحلة الحالية أن يكون هناك تعاطي جدي مع ما تبقى من مؤسسات الدولة مرورًا بالإدارات الرسمية والوزارات وصعوبة الوصول إلى توافقات ناهيك عن أمر أساسي يتعلق بالتشريع خاصة أن المجلس النيابي هو المؤسسة الأم لكل المحطات المفصلية في تاريخ لبنان، والنزاعات التي نراها والتي تظهر بين الفينة والأخرى عن دور المجلس النيابي في هذه المرحلة والبعض يرفض أن يقوم المجلس على سبيل المثال بموضوع التشريع ناهيك عن التباين في الآليات التي يجب أن تعتمد في اختيار رئيس جديد للبلاد وغيرها من الأمور".إلى ذلك اعتبر الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "من المعروف أن معظم القوى اللبنانية لها علاقات خارجية وتبرز في المحطات المهمة عند حصول أي تطور ما يستدعي تدخلًا خارجيًا تتأثر مواقف القوى اللبنانية بالأدوار الخارجية"، مشيرًا إلى أنه "في السنوات الأخيرة أصبح العامل الخارجي مؤثرًا في بعض الاستحقاقات سواء الانتخابات النيابية أو أحيانًا الانتخابات الرئاسية لكن ما زلنا إلى اليوم لم نصل إلى ما يمكن تسميته الاستقلال الكامل نظرًا لوجود علاقات بين قوى لبنانية وقوى خارجية إضافة إلى وجود أدوار خارجية في الشأن اللبناني كما نشهد اليوم الدور الفرنسي والدور السعودي والإيراني والأمريكي وغيره من الدول التي تتحرك في لبنان".وأكد أنه "في حال حصول توافق لبناني على حل معين سياسي أو معالجة أزمة يمكن للبنانيين أن يقطعوا الطريق أمام التدخل الخارجي، عندما يكون هناك توافق لبنان يصبح العامل الخارجي أقل تأثيرًا أما العكس عندما تحصل انقسامات بين اللبنانيين يزداد العامل الخارجي، من هنا أهمية إعادة ترتيب وضع لبنان داخليًا وتأمين ما يسمى التوافق الداخلي سواء في الاستحقاقات أو إعادة النظر في النظام السياسي الذي يحتاج إلى بنية جديدة تحميه من أي تدخل خارجي".

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العالم العربي, لبنان, عيد الإستقلال, رئيس