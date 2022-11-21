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رئيس الوزراء الإثيوبي يستقبل وفدا من مجلس السيادة الانتقالي السوداني
رئيس الوزراء الإثيوبي يستقبل وفدا من مجلس السيادة الانتقالي السوداني
استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مكتبه، اليوم الاثنين، وفدا من مجلس السيادة الانتقالي السوداني. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T14:20+0000
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وكان في مقدمة الوفد السوداني، الفريق بحري مهندس، إبراهیم جابر إبراهيم، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وفقا لبيان رسمي.ونقل إبراهيم لرئيس الوزراء الإثيوبي رسالة من البرهان، "تتصل بتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم البلدين لبعضهما البعض بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".كما "هنأ الفريق بحري إبراهيم جابر رئيس الوزراء الإثيوبي، باتفاق السلام الذي وقعته حكومة بلاده وجبهة تحرير تيغراي مؤخرا، وعبر عن استعداد السودان لدعم تنفيذ الإتفاق".وقدم عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني كذلك لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال اجتماعمها، خارطة الطريق التي أعدها السودان بوصفه رئيسا لمنظمة "إيقاد"، بهدف تفعيل المنظمة في جميع جوانب عملها لتحقيق الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي في الاقليم، بجانب المسائل ذات الصلة بتحقيق الأمن والاستقرار في دول المنظمة، وتوسيع آفاق التعاون مع شركاء غير تقليديين"، بحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي السوداني.وقدم الفريق إبراهيم جابر، "شرحا لآبي أحمد حول تطورات العملية السياسية في السودان، والتي من المؤمل أن تفضي إلى توافق وطني يمهد إلى تحقيق انتقال ديمقراطي سلس في السودان".وفي الشهر الماضي، عقد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح ‏البرهان، على هامش انعقاد منتدى تانا في مدينة جردار الإثيوبية.وأكد أحمد للبرهان خلال لقائهما أن "سد النهضة" سيعود بفوائد كبيرة على السودان، ولن يكون خصما عليه.‏وتابع آبي أحمد أن "العلاقة مع السودان ذات خصوصية"، وتقدم بمقترح لقيام آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
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أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, العالم
أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي يستقبل وفدا من مجلس السيادة الانتقالي السوداني

14:20 GMT 21.11.2022
© AP Photo / Mulugeta Ayeneرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AP Photo / Mulugeta Ayene
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استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مكتبه، اليوم الاثنين، وفدا من مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وكان في مقدمة الوفد السوداني، الفريق بحري مهندس، إبراهیم جابر إبراهيم، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وفقا لبيان رسمي.
ونقل إبراهيم لرئيس الوزراء الإثيوبي رسالة من البرهان، "تتصل بتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم البلدين لبعضهما البعض بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".
كما "هنأ الفريق بحري إبراهيم جابر رئيس الوزراء الإثيوبي، باتفاق السلام الذي وقعته حكومة بلاده وجبهة تحرير تيغراي مؤخرا، وعبر عن استعداد السودان لدعم تنفيذ الإتفاق".
وقدم عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني كذلك لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال اجتماعمها، خارطة الطريق التي أعدها السودان بوصفه رئيسا لمنظمة "إيقاد"، بهدف تفعيل المنظمة في جميع جوانب عملها لتحقيق الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي في الاقليم، بجانب المسائل ذات الصلة بتحقيق الأمن والاستقرار في دول المنظمة، وتوسيع آفاق التعاون مع شركاء غير تقليديين"، بحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وقدم الفريق إبراهيم جابر، "شرحا لآبي أحمد حول تطورات العملية السياسية في السودان، والتي من المؤمل أن تفضي إلى توافق وطني يمهد إلى تحقيق انتقال ديمقراطي سلس في السودان".
وفي الشهر الماضي، عقد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح ‏البرهان، على هامش انعقاد منتدى تانا في مدينة جردار الإثيوبية.
وأكد أحمد للبرهان خلال لقائهما أن "سد النهضة" سيعود بفوائد كبيرة على السودان، ولن يكون خصما عليه.‏
وتابع آبي أحمد أن "العلاقة مع السودان ذات خصوصية"، وتقدم بمقترح لقيام آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
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