https://sputnikarabic.ae/20221121/روسيا-والصين-تحفزان-أمريكا-على-تسريع-تطوير-أسلحة-أسرع-من-الصوت-1070373376.html
روسيا والصين تحفزان أمريكا على تسريع تطوير أسلحة أسرع من الصوت
روسيا والصين تحفزان أمريكا على تسريع تطوير أسلحة أسرع من الصوت
يعتقد رئيس برنامج الأنظمة الاستراتيجية للبحرية الأمريكية، الأميرال جوني وولف، أن إنجازات روسيا والصين في مجال الأسلحة الأسرع من الصوت تحفز الولايات المتحدة على... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T07:03+0000
2022-11-21T07:03+0000
2022-11-21T07:03+0000
رصد عسكري
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وقال وولف: "حتى وقت قريب، لم يكن لدينا دافع قوي لاستخدام هذه التكنولوجيا وإدخالها في نظام الأسلحة... هناك حاجة الآن"، بحسب "سي إن إن".في وقت سابق، أشار المسؤؤل العسكري إلى أن الصين وروسيا أنتجتا نوعًا أكثر تقدمًا من الأسلحة من الولايات المتحدة.وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من اللحاق بروسيا في صنع أسلحة أسرع من الصوت.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا والصين تحفزان أمريكا على تسريع تطوير أسلحة أسرع من الصوت
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يعتقد رئيس برنامج الأنظمة الاستراتيجية للبحرية الأمريكية، الأميرال جوني وولف، أن إنجازات روسيا والصين في مجال الأسلحة الأسرع من الصوت تحفز الولايات المتحدة على العمل في هذا الاتجاه.
وقال وولف: "حتى وقت قريب، لم يكن لدينا دافع قوي لاستخدام هذه التكنولوجيا وإدخالها في نظام الأسلحة... هناك حاجة الآن"، بحسب "سي إن إن".
في وقت سابق، أشار المسؤؤل العسكري إلى أن الصين وروسيا أنتجتا نوعًا أكثر تقدمًا من الأسلحة من الولايات المتحدة.
وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من اللحاق بروسيا في صنع أسلحة أسرع من الصوت.