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https://sputnikarabic.ae/20221121/روسيا-والصين-تحفزان-أمريكا-على-تسريع-تطوير-أسلحة-أسرع-من-الصوت-1070373376.html
روسيا والصين تحفزان أمريكا على تسريع تطوير أسلحة أسرع من الصوت
روسيا والصين تحفزان أمريكا على تسريع تطوير أسلحة أسرع من الصوت
يعتقد رئيس برنامج الأنظمة الاستراتيجية للبحرية الأمريكية، الأميرال جوني وولف، أن إنجازات روسيا والصين في مجال الأسلحة الأسرع من الصوت تحفز الولايات المتحدة على... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T07:03+0000
2022-11-21T07:03+0000
رصد عسكري
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وقال وولف: "حتى وقت قريب، لم يكن لدينا دافع قوي لاستخدام هذه التكنولوجيا وإدخالها في نظام الأسلحة... هناك حاجة الآن"، بحسب "سي إن إن".في وقت سابق، أشار المسؤؤل العسكري إلى أن الصين وروسيا أنتجتا نوعًا أكثر تقدمًا من الأسلحة من الولايات المتحدة.وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من اللحاق بروسيا في صنع أسلحة أسرع من الصوت.
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا والصين تحفزان أمريكا على تسريع تطوير أسلحة أسرع من الصوت

07:03 GMT 21.11.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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يعتقد رئيس برنامج الأنظمة الاستراتيجية للبحرية الأمريكية، الأميرال جوني وولف، أن إنجازات روسيا والصين في مجال الأسلحة الأسرع من الصوت تحفز الولايات المتحدة على العمل في هذا الاتجاه.
وقال وولف: "حتى وقت قريب، لم يكن لدينا دافع قوي لاستخدام هذه التكنولوجيا وإدخالها في نظام الأسلحة... هناك حاجة الآن"، بحسب "سي إن إن".
في وقت سابق، أشار المسؤؤل العسكري إلى أن الصين وروسيا أنتجتا نوعًا أكثر تقدمًا من الأسلحة من الولايات المتحدة.
وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من اللحاق بروسيا في صنع أسلحة أسرع من الصوت.
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