https://sputnikarabic.ae/20221121/رونالدو-خلافي-مع-مانشستر-يونايتد-لن-يهز-منتخب-البرتغال-في-كأس-العالم-2022-1070398410.html
رونالدو: خلافي مع مانشستر يونايتد "لن يهز" منتخب البرتغال في كأس العالم 2022
رونالدو: خلافي مع مانشستر يونايتد "لن يهز" منتخب البرتغال في كأس العالم 2022
أصر نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، على أن خلافه المتفجر مع فريقه "مانشستر يونايتد" لن يؤثر على فرص منتخب بلاده في بطولة كأس العالم... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T16:30+0000
2022-11-21T16:30+0000
2022-11-21T16:30+0000
مانشستر يونايتد
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وكان رونالدو انتقد، الأسبوع الماضي، فريق "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومدرب الفريق إريك تن هاج، في مقابلة تلفزيونية، بعد أن هبط إلى دور ثانوي هذا الموسم.وفي المقابلة المثيرة للجدل، قال مهاجم "مانشستر يونايتد" (37 عاما) إنه شعر بالخيانة من قبل النادي، وذكر عدم احترامه للمدرب، إريك تن هاج، وشكك في ما إذا كان سيعود إلى الفريق، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن نادي "مانشستر يونايتد" أنه "اتخذ خطوات مناسبة" ردا على مقابلة رونالدو التلفزيونية.وقال رونالدو في مؤتمر صحفي عقد معسكر البرتغال في قطر، اليوم الاثنين: "ليس لدي أدنى شك في أن هذ اللقاء التلفزيوني من الممكن أن يهز اللاعب أحيانا، لكنه لن يهز الفريق".وفي الشهر الماضي، استبعد "مانسشتر يونايتد" رونالدو من مباراة أمام تشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن رفض اللعب كبديل في مبارة أمام فريق توتنهام.وتعد هذه هي خامس مشاركة لكريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم، أملا في فوز منتخب البرتغال بكأس العالم لأول مرة في العام الحالي.وسيفتتح منتخب البرتغال مشواره مع كأس العالم 2022، في المجموعة الثامنة، ضد منتخب غانا، يوم الخميس المقبل، قبل أن يواجه فريقي أوروغواي وكوريا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20221118/مانشستر-يونايتد-يقاضي-كريستيانو-رونالدو-المرجح-أن-المهاجم-لن-يلعب-للنادي-مرة-أخرى-1070303283.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مانشستر يونايتد, بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
مانشستر يونايتد, بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
رونالدو: خلافي مع مانشستر يونايتد "لن يهز" منتخب البرتغال في كأس العالم 2022
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أصر نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، على أن خلافه المتفجر مع فريقه "مانشستر يونايتد" لن يؤثر على فرص منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، وذلك قبل خوض مباراتهم الافتتاحية في المونديال مع فريق غانا.
وكان رونالدو انتقد، الأسبوع الماضي، فريق "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومدرب الفريق إريك تن هاج، في مقابلة تلفزيونية، بعد أن هبط إلى دور ثانوي هذا الموسم.
وفي المقابلة المثيرة للجدل، قال مهاجم "مانشستر يونايتد" (37 عاما) إنه شعر بالخيانة من قبل النادي، وذكر عدم احترامه للمدرب، إريك تن هاج، وشكك في ما إذا كان سيعود إلى الفريق، وفقا لشبكة
"سي إن إن" الأمريكية.
وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن نادي "مانشستر يونايتد" أنه "اتخذ خطوات مناسبة" ردا على مقابلة رونالدو التلفزيونية.
وقال رونالدو في مؤتمر صحفي عقد معسكر البرتغال في قطر، اليوم الاثنين: "ليس لدي أدنى شك في أن هذ اللقاء التلفزيوني من الممكن أن يهز اللاعب أحيانا، لكنه لن يهز الفريق".
وأضاف: "لا داعي للقلق بشأن ما يعتقده الآخرون، وأنا أتحدث عندما أريد ذلك، وكل فرد في الفريق يعرف من أنا وما أؤمن به".
وفي الشهر الماضي، استبعد "مانسشتر يونايتد" رونالدو من مباراة أمام تشيلسي
، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن رفض اللعب كبديل في مبارة أمام فريق توتنهام.
وتعد هذه هي خامس مشاركة لكريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم، أملا في فوز منتخب البرتغال بكأس العالم لأول مرة في العام الحالي.
وسيفتتح منتخب البرتغال مشواره مع كأس العالم 2022، في المجموعة الثامنة، ضد منتخب غانا، يوم الخميس المقبل، قبل أن يواجه فريقي أوروغواي وكوريا الجنوبية.