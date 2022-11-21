https://sputnikarabic.ae/20221121/ستولتنبرغ-يقول-إن-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-بشكل-رسمي-بات-قريبا-1070388456.html
ستولتنبرغ: انضمام فنلندا والسويد للناتو بشكل رسمي بات قريبا
ستولتنبرغ: انضمام فنلندا والسويد للناتو بشكل رسمي بات قريبا
أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد بشكل رسمي إلى الحلف، أصبح وشيكا. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T11:12+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية من مدريد، اليوم الاثنين، إن "انضمام السويد وفنلندا بشكل رسمي إلى الحلف بات قريبا جدا... ونرحب باتفاق تركيا والسويد لمواجهة الإرهاب".وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان المشترك جاء فيها: "تركيا تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".وذكر البيان الثلاثي المشترك أيضا أن "تركيا والسويد وفنلندا تؤكد عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة"، وأن "تركيا والسويد وفنلندا تقرر تعزيز التعاون فيما بينها في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20221104/أردوغان-يؤكد-رفض-تركيا--لعضوية-فنلندا-والسويد-في-الناتو-حتى-تتخذا-الخطوات-اللازمة-1069841050.html
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العالم, الناتو, السويد, انضمام, فنلندا
العالم, الناتو, السويد, انضمام, فنلندا
ستولتنبرغ: انضمام فنلندا والسويد للناتو بشكل رسمي بات قريبا
11:12 GMT 21.11.2022 (تم التحديث: 11:13 GMT 21.11.2022) تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد بشكل رسمي إلى الحلف، أصبح وشيكا.
أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية من مدريد، اليوم الاثنين، إن "انضمام السويد وفنلندا بشكل رسمي إلى الحلف بات قريبا جدا... ونرحب باتفاق تركيا والسويد لمواجهة الإرهاب".
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية
بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان المشترك جاء فيها: "تركيا تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".
وأضاف البيان الثلاثي المشترك أن "فنلندا والسويد باعتبارهما حليفين مستقبليين في الناتو لن تدعمان تنظيمي "بي واي دي/واي بي جي" وغولن، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية، منوهًا بأن "السويد وفنلندا تدينان بشكل واضح وصريح جميع هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا"، بحسب "الأناضول".
وذكر البيان الثلاثي المشترك أيضا أن "تركيا والسويد وفنلندا تؤكد عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة"، وأن "تركيا والسويد وفنلندا تقرر تعزيز التعاون فيما بينها في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".