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https://sputnikarabic.ae/20221121/طهران-تقول-إن-بغداد-لم-تف-بوعودها-والجماعات-الانفصالية-في-كردستان-العراق-ما-زالت-تهدد-إيران-1070374337.html
طهران تقول إن بغداد لم تف بوعودها والجماعات الانفصالية في كردستان العراق ما زالت تهدد إيران
طهران تقول إن بغداد لم تف بوعودها والجماعات الانفصالية في كردستان العراق ما زالت تهدد إيران
قالت الخارجية الإيرانية، إن الجماعات "الانفصالية والإرهابية" في إقليم كردستان العراقي، ما زالت تمثل تهديدا لإيران، لافتة إلى أن بغداد لم تف بوعودها لطهران بشأن... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T08:15+0000
2022-11-21T08:15+0000
العالم
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين إن "الجماعات الانفصالية والإرهابية في إقليم كردستان العراق مازالت تمثل تهديدا لإيران".وأضاف أن "العراق لم يف بالوعود التي قطعها لإيران بشأن التهديدات الأمنية.. ونأمل ألا تكون الأراضي العراقية نقطة تهديد لبلادنا ونتوقع من المسؤولين العراقيين العمل بالوعود التي قطعوها لنا".وتابع أنه "على رغم كل الوعود التي قطعوها تجاهنا لم يحدث شيء منه وبناء على حقوقنا المشروعة ودفع التهديد قامت إيران بخطوات بهذا المجال.. وعلى الحكومة العراقية فرض سيطرتها على طول الحدود ومنع الهجمات على الأراضي الإيرانية".
إيران
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العالم, إيران
العالم, إيران

طهران تقول إن بغداد لم تف بوعودها والجماعات الانفصالية في كردستان العراق ما زالت تهدد إيران

08:15 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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قالت الخارجية الإيرانية، إن الجماعات "الانفصالية والإرهابية" في إقليم كردستان العراقي، ما زالت تمثل تهديدا لإيران، لافتة إلى أن بغداد لم تف بوعودها لطهران بشأن التهديدات الأمنية.
طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين إن "الجماعات الانفصالية والإرهابية في إقليم كردستان العراق مازالت تمثل تهديدا لإيران".
وأضاف أن "العراق لم يف بالوعود التي قطعها لإيران بشأن التهديدات الأمنية.. ونأمل ألا تكون الأراضي العراقية نقطة تهديد لبلادنا ونتوقع من المسؤولين العراقيين العمل بالوعود التي قطعوها لنا".
وتابع أنه "على رغم كل الوعود التي قطعوها تجاهنا لم يحدث شيء منه وبناء على حقوقنا المشروعة ودفع التهديد قامت إيران بخطوات بهذا المجال.. وعلى الحكومة العراقية فرض سيطرتها على طول الحدود ومنع الهجمات على الأراضي الإيرانية".
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