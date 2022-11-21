https://sputnikarabic.ae/20221121/قائد-قوات-التحالف-الدولي-في-العراق-يعتبر-القصف-الإيراني-على-كردستان-انتهاكا-للسيادة-العراقية-1070399928.html
قائد قوات التحالف الدولي في العراق يعتبر القصف الإيراني على كردستان "انتهاكا للسيادة العراقية"
قائد قوات التحالف الدولي في العراق يعتبر القصف الإيراني على كردستان "انتهاكا للسيادة العراقية"
أدان قائد قوات التحالف الدولي في العراق، اللواء ماثيو ماكفرلين، "الضربات الجوية الإيرانية على مواقع في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق"، معتبرا إياها... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T17:13+0000
2022-11-21T17:13+0000
2022-11-21T17:13+0000
أخبار العراق اليوم
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الحرس الثوري الإيراني
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بغداد - سبوتنيك. وقال اللواء ماثيو ماكفرلين، في بيان له: "ما زلت أدين هذه الضربات باعتبارها انتهاكًا للسيادة العراقية وتعرض المدنيين الأبرياء للخطر"، مضيفا أن "مثل هذه الأعمال تهدد أمن واستقرار إقليم كردستان العراق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، شن هجمات جديدة على مواقع "الجماعات الانفصالية"، في إقليم كردستان، شمالي العراق، لافتا إلى إصابة عدة عناصر منهم.وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه "تم شن موجة جديدة من الهجمات على مواقع الجماعات الانفصالية شمالي العراق"، مضيفا أنه "خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق مناطق شمالي العراق، بما في ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، أصيب الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".بدورها، قالت الخارجية الإيرانية، إن الجماعات "الانفصالية والإرهابية" في إقليم كردستان العراقي، ما زالت تمثل تهديدا لإيران، لافتة إلى أن بغداد لم تف بوعودها لطهران بشأن التهديدات الأمنية.وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "الجماعات الانفصالية والإرهابية في إقليم كردستان العراق مازالت تمثل تهديدا لإيران".وأضاف أن "العراق لم يف بالوعود التي قطعها لإيران بشأن التهديدات الأمنية، ونأمل ألا تكون الأراضي العراقية نقطة تهديد لبلادنا ونتوقع من المسؤولين العراقيين العمل بالوعود التي قطعوها لنا".
https://sputnikarabic.ae/20221121/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-شن-هجمات-جديدة-على-مواقع-انفصاليين-شمالي-العراق-1070374836.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
قائد قوات التحالف الدولي في العراق يعتبر القصف الإيراني على كردستان "انتهاكا للسيادة العراقية"
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أدان قائد قوات التحالف الدولي في العراق، اللواء ماثيو ماكفرلين، "الضربات الجوية الإيرانية على مواقع في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق"، معتبرا إياها "انتهاكا للسيادة العراقية".
بغداد - سبوتنيك
. وقال اللواء ماثيو ماكفرلين، في بيان له: "ما زلت أدين هذه الضربات باعتبارها انتهاكًا للسيادة العراقية وتعرض المدنيين الأبرياء للخطر"، مضيفا أن "مثل هذه الأعمال تهدد أمن واستقرار إقليم كردستان العراق".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، شن هجمات جديدة على مواقع "الجماعات الانفصالية"
، في إقليم كردستان، شمالي العراق، لافتا إلى إصابة عدة عناصر منهم.
وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه "تم شن موجة جديدة من الهجمات على مواقع الجماعات الانفصالية شمالي العراق"، مضيفا أنه "خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق مناطق شمالي العراق، بما في ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، أصيب الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".
بدورها، قالت الخارجية الإيرانية، إن الجماعات "الانفصالية والإرهابية" في إقليم كردستان العراقي، ما زالت تمثل تهديدا لإيران
، لافتة إلى أن بغداد لم تف بوعودها لطهران بشأن التهديدات الأمنية.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "الجماعات الانفصالية والإرهابية في إقليم كردستان العراق مازالت تمثل تهديدا لإيران".
وأضاف أن "العراق لم يف بالوعود التي قطعها لإيران بشأن التهديدات الأمنية، ونأمل ألا تكون الأراضي العراقية نقطة تهديد لبلادنا ونتوقع من المسؤولين العراقيين العمل بالوعود التي قطعوها لنا".