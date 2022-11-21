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https://sputnikarabic.ae/20221121/قديروف-يستعرض-مركبات-مدرعة-جديدة-مخصصة-للعملية-العسكرية-1070374170.html
قديروف يستعرض مركبات مدرعة جديدة مخصصة للعملية العسكرية
قديروف يستعرض مركبات مدرعة جديدة مخصصة للعملية العسكرية
عرض رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم الأحد، في غروزني مركبات عسكرية خاصة جاهزة للاستخدام واختبر رشاشاتها. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T08:07+0000
2022-11-21T08:07+0000
جمهورية الشيشان
روسيا
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ونشر قديروف عبر قناته على "تلغرام" فيديو من منطقة سكنه مع المركبات العسكرية، حيث كتب: "تم تجهيز مجموعة أخرى من المركبات المدرعة للعمل في منطقة القتال".وأضاف قديروف: "لقد اختبرت المدفع الرشاش المجهز بجميع معايير السلامة إطلاق النار على العدو به متعة".وأضاف قديروف: "بين المركبات المدرعة هناك عربتان من طراز بورز، تتميزان بالقدرة على المناورة، أنا متأكد من أن جميع المركبات الخاصة ستكون مفيدة في المقدمة إذا لزم الأمر".
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جمهورية الشيشان, روسيا
جمهورية الشيشان, روسيا

قديروف يستعرض مركبات مدرعة جديدة مخصصة للعملية العسكرية

08:07 GMT 21.11.2022
© Photo / Press Service of the Head of the Chechen Republic / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الشيشان رمضان قديروف
 رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Photo / Press Service of the Head of the Chechen Republic
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عرض رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم الأحد، في غروزني مركبات عسكرية خاصة جاهزة للاستخدام واختبر رشاشاتها.
ونشر قديروف عبر قناته على "تلغرام" فيديو من منطقة سكنه مع المركبات العسكرية، حيث كتب: "تم تجهيز مجموعة أخرى من المركبات المدرعة للعمل في منطقة القتال".
هذه معدات خاصة موثوقة للغاية يمكنها نقل الأفراد بسرعة إلى خط المواجهة، المركبات الخاصة المجهزة بمدافع رشاشة "ديغترياييف" تشكل تهديدًا قويًا لمشاة العدو.
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وأضاف قديروف: "لقد اختبرت المدفع الرشاش المجهز بجميع معايير السلامة إطلاق النار على العدو به متعة".
وأضاف قديروف: "بين المركبات المدرعة هناك عربتان من طراز بورز، تتميزان بالقدرة على المناورة، أنا متأكد من أن جميع المركبات الخاصة ستكون مفيدة في المقدمة إذا لزم الأمر".
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