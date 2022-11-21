https://sputnikarabic.ae/20221121/كازاخستان-تنتقد-تقرير-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-حول-الانتخابات-الرئاسية-1070394546.html
كازاخستان تنتقد تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الانتخابات الرئاسية
كازاخستان تنتقد تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الانتخابات الرئاسية
قالت رئيسة بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أورسولا غاتشيك، اليوم الاثنين، إن "الإطار القانوني في كازاخستان... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T14:26+0000
2022-11-21T14:26+0000
2022-11-21T14:26+0000
كازاخستان
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وأوضحت غاتشيك: "تمت مراجعة قانون الانتخابات والتشريعات الأخرى المتعلقة بالانتخابات عدة مرات، ومع ذلك بدءًا من الإصلاحات الأخيرة، فإن الانتقال إلى فترة رئاسية مدتها سبع سنوات مرة واحدة ينطبق على هذه الانتخابات".وعلقت غاتشيك على التغييرات الأخيرة في الدستور والإطار القانوني في كازاخستان: "لا تزال توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان السابقة دون معالجة والإطار التنظيمي لا يمتثل بشكل كامل للمعايير الدولية والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الانتخابات الديمقراطية".ومن بين أوجه القصور في الانتخابات الحالية، أشارت غاتشيك إلى أنها أجريت في بيئة خالية من المنافسة، ونوهت إلى الرقابة الذاتية على الصحفيين والحملة الانتخابية المقيدة.كما حثت غاتشيك أستانا على حل المشاكل بشفافية فرز الأصوات قبل الانتخابات البرلمانية.وقال غاتشيك: "فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، نحث السلطات أيضًا على اغتنام الفرصة لمعالجة القضايا المحددة في بيان اليوم، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات فرز الأصوات وفرزها ، لضمان الشفافية والنزاهة".ووفقًا لغاتشيك، فإن الرئيس الحالي لكازاخستان "لم يواجه تحديًا جادًا خلال الحملة الانتخابية المتواضعة".وزفقا لها، فإن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي يكفلها الدستور مقيدة بإطار قانوني مقيد وتطبيقه غير المتكافئ.وتابعت: "إضافة إلى حالات الترهيب والاعتداء على الصحفيين، يؤدي ذلك إلى الرقابة الذاتية وعدم الاهتمام الوثيق بالانتخابات".وخلصت غاتشيك إلى أنه "خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان، لم يتم توفير مراقبة ذات مغزى في كثير من الأحيان، حيث لم يكن كل من المراقبين الدوليين والمدنيين قادرين على مراقبة إجراءات الفرز والجدولة دون قيود، مما قوض شفافية الانتخابات".وانتقدت وزارة الخارجية الكازاخستانية البيان الخاص بالنتائج والاستنتاجات الأولية لبعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة في الجمهورية، واصفة إياها بأنها "متحيزة".وقالت الخارجية في بيان: "البيان المتعلق بالنتائج والاستنتاجات الأولية لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان التي عقدت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 يعاني من نقص الموضوعية ويدعو للتشكيك في فعالية مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان كمؤسسة مهمة عن المنظمة التي حظيت حتى الآن بدعم جمهوريتنا".وجاء في التعليق أن "بيان بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يحتوي على اتهامات لا أساس لها يتعارض مع استنتاجات بعثات جميع المنظمات الدولية الموثوقة التي راقبت الانتخابات أيضًا، مما يدل مرة أخرى على تحيزها".كما يؤكد أن "محتوى بيان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان يشير إلى عدم وجود رغبة في تطوير تعاون طويل الأمد وبناء مع السلطات الكازاخستانية، والذي سيؤخذ بلا شك في الاعتبار".
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كازاخستان
كازاخستان تنتقد تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الانتخابات الرئاسية
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قالت رئيسة بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أورسولا غاتشيك، اليوم الاثنين، إن "الإطار القانوني في كازاخستان لا يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بالانتخابات الديمقراطية".
وأوضحت غاتشيك: "تمت مراجعة قانون الانتخابات والتشريعات الأخرى المتعلقة بالانتخابات عدة مرات، ومع ذلك بدءًا من الإصلاحات الأخيرة، فإن الانتقال إلى فترة رئاسية مدتها سبع سنوات مرة واحدة ينطبق على هذه الانتخابات".
وعلقت غاتشيك على التغييرات الأخيرة في الدستور والإطار القانوني في كازاخستان: "لا تزال توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان السابقة دون معالجة والإطار التنظيمي لا يمتثل بشكل كامل للمعايير الدولية والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الانتخابات الديمقراطية".
ومع ذلك، أشارت رئيسة البعثة أيضًا إلى تطورات إيجابية، لا سيما أن "مبادرات الرقمنة الأخيرة في قطاع العدالة قد بسّطت إجراءات الشكاوى وزادت من استجابة أجهزة الدولة، وتحولت النزاعات من المحاكم المدنية إلى المحاكم الإدارية المتخصصة".
ومن بين أوجه القصور في الانتخابات الحالية، أشارت غاتشيك إلى أنها أجريت في بيئة خالية من المنافسة، ونوهت إلى الرقابة الذاتية على الصحفيين والحملة الانتخابية المقيدة.
على الرغم من الاستعدادات الفعالة، فإن الانتخابات سلطت الضوء على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لجعل التشريعات ذات الصلة وتنفيذها يتماشى مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لضمان التعددية الحقيقية.
كما حثت غاتشيك أستانا على حل المشاكل بشفافية فرز الأصوات قبل الانتخابات البرلمانية.
وقال غاتشيك: "فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، نحث السلطات أيضًا على اغتنام الفرصة لمعالجة القضايا المحددة في بيان اليوم، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات فرز الأصوات وفرزها ، لضمان الشفافية والنزاهة".
ووفقًا لغاتشيك، فإن الرئيس الحالي لكازاخستان "لم يواجه تحديًا جادًا خلال الحملة الانتخابية المتواضعة".
التغطية السيئة للحملة في البرامج الإخبارية، إلى جانب عدم وجود تحليل نقدي للمرشحين وبرامجهم في وسائل الإعلام، حدت من قدرة الناخبين على اتخاذ قرار مستنير.
وزفقا لها، فإن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي يكفلها الدستور مقيدة بإطار قانوني مقيد وتطبيقه غير المتكافئ.
وتابعت: "إضافة إلى حالات الترهيب والاعتداء على الصحفيين، يؤدي ذلك إلى الرقابة الذاتية وعدم الاهتمام الوثيق بالانتخابات".
وخلصت غاتشيك إلى أنه "خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان، لم يتم توفير مراقبة ذات مغزى في كثير من الأحيان، حيث لم يكن كل من المراقبين الدوليين والمدنيين قادرين على مراقبة إجراءات الفرز والجدولة دون قيود، مما قوض شفافية الانتخابات".
وانتقدت وزارة الخارجية الكازاخستانية البيان الخاص بالنتائج والاستنتاجات الأولية لبعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة في الجمهورية، واصفة إياها بأنها "متحيزة".
وقالت الخارجية في بيان: "البيان المتعلق بالنتائج والاستنتاجات الأولية لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان التي عقدت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 يعاني من نقص الموضوعية ويدعو للتشكيك في فعالية مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان كمؤسسة مهمة عن المنظمة التي حظيت حتى الآن بدعم جمهوريتنا".
وتذكر وزارة خارجية كازاخستان أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لديه تفويض لمساعدة الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أنشطتها التي تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعمل على أساس سيادة القانون، وتنفيذ مبادئ ديمقراطية.
وجاء في التعليق أن "بيان بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يحتوي على اتهامات لا أساس لها يتعارض مع استنتاجات بعثات جميع المنظمات الدولية الموثوقة التي راقبت الانتخابات أيضًا، مما يدل مرة أخرى على تحيزها".
كما يؤكد أن "محتوى بيان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان يشير إلى عدم وجود رغبة في تطوير تعاون طويل الأمد وبناء مع السلطات الكازاخستانية
، والذي سيؤخذ بلا شك في الاعتبار".