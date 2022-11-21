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https://sputnikarabic.ae/20221121/كوريا-الجنوبية-تؤجل-تدريبات-سلاح-الجو-بسبب-تحطم-مقاتلة-كي-إف-16إس-1070373971.html
كوريا الجنوبية تؤجل تدريبات سلاح الجو بسبب تحطم مقاتلة "كي إف-16إس"
كوريا الجنوبية تؤجل تدريبات سلاح الجو بسبب تحطم مقاتلة "كي إف-16إس"
قررت جمهورية كوريا الجنوبية تأجيل تدريبات القوات الجوية Soaring Eagle (النسر المحلق) بعد تحطم مقاتلة من طراز "KF-16C"، يوم الأحد، بسبب عطل في المحرك، حسبما... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T07:50+0000
2022-11-21T07:50+0000
كوريا الجنوبية
رصد عسكري
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وكان من المفترض أن تبدأ التدريبات اليوم الاثنين. ومع ذلك، تحطمت مقاتلة كورية جنوبية يوم الأحد بسبب مشكلة في المحرك في منطقة جبلية على بعد 85 كيلومترًا من سيئول. تمكن الطيار من الخروج وحالته طبيعية ولم يسجل أي ضرر مادي. وتشير يونهاب إلى أن القوات الجوية أصدرت بعد الحادث أمرا بحظر تشغيل جميع الطائرات العسكرية، باستثناء معدات المخابرات والطوارئ.تقام تمارين "النسر المحلق" مرتين في السنة. آخر مرة أجريت في يونيو/حزيران من هذا العام، شارك فيها نحو 200 عسكري و70 طائرة، بما في ذلك F-35A و F-15K وKF-16.تم إجراء مناورات طيران أمريكية - كورية جنوبية بـ Vigilant Storm (العاصفة اليقظة) في الفترة ما بين 31 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ردت عليها كوريا الديمقراطية بإطلاق عشرات الصواريخ.
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كوريا الجنوبية, رصد عسكري
كوريا الجنوبية, رصد عسكري

كوريا الجنوبية تؤجل تدريبات سلاح الجو بسبب تحطم مقاتلة "كي إف-16إس"

07:50 GMT 21.11.2022
CC BY-SA 4.0 / KF-21A / Prototype of the KF-21مقاتلة كورية جنوبية
مقاتلة كورية جنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
CC BY-SA 4.0 / KF-21A / Prototype of the KF-21
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قررت جمهورية كوريا الجنوبية تأجيل تدريبات القوات الجوية Soaring Eagle (النسر المحلق) بعد تحطم مقاتلة من طراز "KF-16C"، يوم الأحد، بسبب عطل في المحرك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب".
وكان من المفترض أن تبدأ التدريبات اليوم الاثنين. ومع ذلك، تحطمت مقاتلة كورية جنوبية يوم الأحد بسبب مشكلة في المحرك في منطقة جبلية على بعد 85 كيلومترًا من سيئول. تمكن الطيار من الخروج وحالته طبيعية ولم يسجل أي ضرر مادي. وتشير يونهاب إلى أن القوات الجوية أصدرت بعد الحادث أمرا بحظر تشغيل جميع الطائرات العسكرية، باستثناء معدات المخابرات والطوارئ.
تقام تمارين "النسر المحلق" مرتين في السنة. آخر مرة أجريت في يونيو/حزيران من هذا العام، شارك فيها نحو 200 عسكري و70 طائرة، بما في ذلك F-35A و F-15K وKF-16.
تم إجراء مناورات طيران أمريكية - كورية جنوبية بـ Vigilant Storm (العاصفة اليقظة) في الفترة ما بين 31 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ردت عليها كوريا الديمقراطية بإطلاق عشرات الصواريخ.
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