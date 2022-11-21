https://sputnikarabic.ae/20221121/لبنان-يحصل-على-مساعدات-بقيمة-54-مليار-دولار-لدعم-مواطنيه-واللاجئين-السوريين-1070399765.html

لبنان يحصل على مساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار لدعم مواطنيه واللاجئين السوريين

لبنان يحصل على مساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار لدعم مواطنيه واللاجئين السوريين

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، حصول بلاده التي تواجه أزمة مالية طاحنة، على 5.4 مليار دولار من المساعدات، على مدى ثلاث سنوات من برنامج... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T17:02+0000

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2022-11-21T17:02+0000

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تواجه البلاد منذ عام 2019 أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث، حيث تعاني نقصا حادا في العملة الأجنبية والعديد من السلع الحيوية، مع تفاقم التضخم وخروج سعر الصرف عن السيطرة.وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقده في بيروت إلى جانب ممثل برنامج الغذاء في لبنان عبد الله الوردات: "المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص 5.4 مليار دولار للبنان على مدى السنوات الثلاث المقبلة".وبحسب رئيس الوزراء، فإن أموال المساعدة "ستوزع بالتساوي" بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين. يوجد نحو مليوني لاجئ سوري في لبنان، وما يقرب من 830 ألفا منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.دعمت مخططات برنامج الأغذية العالمي اللاجئين السوريين في لبنان منذ عام 2012، عندما بدأت أعداد كبيرة منهم بالفرار من الحرب التي بدأت قبل عام في وطنهم.وقال الوردات إن برنامج الغذاء العالمي "سيواصل تقديم المساعدات الطارئة العينية والنقدية". وأضاف أن حزمة المساعدات الجديدة ستدعم "مليون لاجئ سوري ومليون لبناني" بين عامي 2023 و2025.تسبب الانهيار المالي في لبنان في وصول معدلات الفقر إلى أكثر من 80% من سكان لبنان، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2000%، وفقا للأمم المتحدة.يعيش معظم اللاجئين السوريين في فقر، وقد ساءت ظروفهم المعيشية بسبب المشاكل الاقتصادية في لبنان. وقالت الأمم المتحدة أواخر عام 2020 إن 89% منهم يعيشون في فقر مدقع مقارنة بـ59% في 2019.

https://sputnikarabic.ae/20221121/ميقاتي-يتحدث-عن-صعوبات-كبيرة-لبث-مباريات-كأس-العالم-2022-داخل-لبنان-1070388606.html

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