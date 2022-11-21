https://sputnikarabic.ae/20221121/ليخاتشيف-ناقشنا-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مباشرة-بعد-الهجوم-الأخير-1070390353.html

ليخاتشيف: ناقشنا الوضع في محطة زابوروجيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباشرة بعد الهجوم الأخير

ليخاتشيف: ناقشنا الوضع في محطة زابوروجيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباشرة بعد الهجوم الأخير

أكد رئيس شركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيف، أنه مباشرة عقب القصف الجديد لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، عقدت الشركة محادثات حول الوضع مع قيادة الوكالة... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T12:15+0000

2022-11-21T12:15+0000

2022-11-21T12:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

مناقشة

روس آتوم

الوضع

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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وقال ليخاتشيف للصحفيين على هامش منتدى "آتوم إكسبو-2022" في مدينة سوتشي، اليوم الاثنين: "كنا في مفاوضات مع قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال الليل تقريبا. أعلم أن رافائيل غروسي أجرى محادثات مع القادة الأوروبيين ونقل هذا القلق".وأضاف: "كانت هناك أعمال ترهيب لكنها لم تتعلق بالتهديدات المباشرة لسلامة المحطة".وأضاف: "تعلمون أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من أكثر من نصف ممثلي الدول الغربية، قد تبنى في الأسبوع الماضي قرارا بتقييمات معينة. حسب فهمي، هذه وثيقة غير صالحة وغير كافية. لكن تم قبوله. لسوء الحظ، تم تطبيق أشياء غير مقبولة وغير مناسبة في الأشهر الأخيرة"، مضيفا: "على ما يبدو، اعتبرت كييف هذا القرار نوعا من الإذن، نوعا من التفويض المطلق لإطلاق النار على المحطة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في اليوم السابق، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 20 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على محطة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يومي السبت وصباح الأحد، وكذلك على خط الكهرباء الذي يغذي المحطة، حالة الإشعاع لا تزال طبيعية.

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