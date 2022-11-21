https://sputnikarabic.ae/20221121/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-10-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070405776.html

مركز المصالحة الروسي يرصد 10 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

مركز المصالحة الروسي يرصد 10 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 10 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية،( المحظورة في روسيا ) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T21:44+0000

2022-11-21T21:44+0000

2022-11-21T21:44+0000

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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف ، في بيان له يوم الاثنين، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 10 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 8 عمليات قصف في محافظ إدلب وعمليتان في محافظة اللاذقية.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية.وأمس الأحد، كان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أفاد بأن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20221121/المصالحة-الروسي-يرصد-4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070371316.html

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