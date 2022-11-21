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https://sputnikarabic.ae/20221121/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-10-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070405776.html
مركز المصالحة الروسي يرصد 10 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
مركز المصالحة الروسي يرصد 10 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 10 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية،( المحظورة في روسيا ) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T21:44+0000
2022-11-21T21:44+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف ، في بيان له يوم الاثنين، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 10 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 8 عمليات قصف في محافظ إدلب وعمليتان في محافظة اللاذقية.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية.وأمس الأحد، كان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أفاد بأن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221121/المصالحة-الروسي-يرصد-4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070371316.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إدلب
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إدلب

مركز المصالحة الروسي يرصد 10 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

21:44 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Monzer Saidمسيحيو إدلب المهجّرون في اللاذقية يناشدون الجيشين السوري والروسي بتحرير قراهم، سوريا
مسيحيو إدلب المهجّرون في اللاذقية يناشدون الجيشين السوري والروسي بتحرير قراهم، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Monzer Said
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 10 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية،( المحظورة في روسيا ) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف ، في بيان له يوم الاثنين، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 10 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل 8 عمليات قصف في محافظ إدلب وعمليتان في محافظة اللاذقية.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية.
مركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
مركز المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب السورية
01:00 GMT
وأمس الأحد، كان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أفاد بأن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.
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