https://sputnikarabic.ae/20221121/مقتل-شخصين-في-فيضانات-بألبانيا-1070406307.html
مقتل شخصين في فيضانات بألبانيا
مقتل شخصين في فيضانات بألبانيا
لقي شخصان على الأقل مصرعهما نتيجة الفيضانات في شمال غرب ألبانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألبانية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T23:45+0000
2022-11-21T23:45+0000
2022-11-21T23:45+0000
ألبانيا
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وبحسب ما ورد، مات أب وابنه في منطقة شكودر بعد أن جرفت المياه سيارتهم.تم إجلاء 139 شخصًا في شكودر بسبب الفيضانات.
ألبانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ألبانيا
مقتل شخصين في فيضانات بألبانيا
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما نتيجة الفيضانات في شمال غرب ألبانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألبانية.
وبحسب ما ورد، مات أب وابنه في منطقة شكودر بعد أن جرفت المياه سيارتهم
.
تم إجلاء 139 شخصًا في شكودر بسبب الفيضانات.