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https://sputnikarabic.ae/20221121/مقتل-شخصين-في-فيضانات-بألبانيا-1070406307.html
مقتل شخصين في فيضانات بألبانيا
مقتل شخصين في فيضانات بألبانيا
لقي شخصان على الأقل مصرعهما نتيجة الفيضانات في شمال غرب ألبانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألبانية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
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ألبانيا
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وبحسب ما ورد، مات أب وابنه في منطقة شكودر بعد أن جرفت المياه سيارتهم.تم إجلاء 139 شخصًا في شكودر بسبب الفيضانات.
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ألبانيا

مقتل شخصين في فيضانات بألبانيا

23:45 GMT 21.11.2022
© AP Photo / Franc Zhurdaمقتل شخصين في فيضانات في ألبانيا، الأحد، 21 نوفمبر 2022
مقتل شخصين في فيضانات في ألبانيا، الأحد، 21 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Franc Zhurda
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما نتيجة الفيضانات في شمال غرب ألبانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألبانية.
وبحسب ما ورد، مات أب وابنه في منطقة شكودر بعد أن جرفت المياه سيارتهم.
تم إجلاء 139 شخصًا في شكودر بسبب الفيضانات.
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