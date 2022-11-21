https://sputnikarabic.ae/20221121/ملك-البحرين-يقبل-استقالة-الحكومة-ويعين-ولي-العهد-رئيسا-للوزراء-ويكلفه-بترشيح-أعضاء-الحكومة-الجديدة-1070396633.html
ملك البحرين يقبل استقالة الحكومة ويعين ولي العهد رئيسا للوزراء ويكلفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
ملك البحرين يقبل استقالة الحكومة ويعين ولي العهد رئيسا للوزراء ويكلفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بقبول استقالة الحكومة، وتكليف رئيس الوزراء بتصريف الأعمال العاجلة. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T15:16+0000
2022-11-21T15:16+0000
2022-11-21T15:16+0000
البحرين
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ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، نص الأمر الملكي الذي جاء فيه "تقبل استقالة الوزارة من تاريخ صدور هذا الأمر"، مضيفًا: "يكلف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة".وأعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، مؤخرا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 في المئة، وهي أعلى نسبة خلال الـ10 الأعوام الماضية.وقال المعاودة في مؤتمر صحفي: "نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت عالية جداً وبلغت 73 في المئة، وعلى وجه الخصوص برز نشاط النساء الناخبات".وبحسب بيانات سلطات المملكة، فإن هناك أكثر من 500 مرشح لـ40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان البحريني، و30 مقعدا في البلديات، ومن بينهم 94 امرأة.
https://sputnikarabic.ae/20221113/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-البرلمانية-البحرينية-تبلغ-73-بالمئة-1070107521.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين
ملك البحرين يقبل استقالة الحكومة ويعين ولي العهد رئيسا للوزراء ويكلفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
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أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بقبول استقالة الحكومة، وتكليف رئيس الوزراء بتصريف الأعمال العاجلة.
ونقلت وكالة
الأنباء البحرينية الرسمية، نص الأمر الملكي الذي جاء فيه "تقبل استقالة الوزارة من تاريخ صدور هذا الأمر"، مضيفًا: "يكلف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة".
وأعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، مؤخرا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 في المئة
، وهي أعلى نسبة خلال الـ10 الأعوام الماضية.
وقال المعاودة في مؤتمر صحفي: "نسبة المشاركة في هذه الانتخابات
كانت عالية جداً وبلغت 73 في المئة، وعلى وجه الخصوص برز نشاط النساء الناخبات".
وبحسب بيانات سلطات المملكة، فإن هناك أكثر من 500 مرشح لـ40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان البحريني، و30 مقعدا في البلديات، ومن بينهم 94 امرأة.