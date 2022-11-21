https://sputnikarabic.ae/20221121/موسكو-كييف-تواصل-اللعب-بالنار-بتنفيذها-استفزازات-غير-مسؤولة-في-محطة-زابوروجيه--1070397123.html
موسكو: كييف تواصل "اللعب بالنار" بتنفيذها استفزازات غير مسؤولة في محطة زابوروجيه
موسكو: كييف تواصل "اللعب بالنار" بتنفيذها استفزازات غير مسؤولة في محطة زابوروجيه
أعلنت الخارجية الروسية أن كييف تواصل "اللعب بالنار" بتنفيذها استفزازات غير مسؤولة ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T16:18+0000
2022-11-21T16:18+0000
2022-11-21T16:18+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هجمات
كييف
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزراة، اليوم الاثنين: "واصل نظام كييف "اللعب بالنار "، ويقوم باستفزازات جسيمة وغير مسؤولة ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية وبعد فترة من الهدوء، استأنفت القوات المسلحة الأوكرانية قصفها بالمدفعية على الأراضي الواقعة داخل محيط المحطة - مرة أخرى، تتعرض بنيتها التحتية الحيوية وحياة وصحة العاملين هناك للتهديد".وتابعت زاخاروفا أن الدول الغربية أعطت تفويضا مطلقا لكييف لمواصلة المحاولات المتهورة لإحداث أضرار لا يمكن إصلاحها لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مما يجعلها متواطئة في جرائم كييف.ووفقا لها: "يبدو أن السلطات الأوكرانية مستوحاة من الدعم غير المحدود من القائمين الغربيين، لا تكبح شيئا، حتى وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، الذين هم أيضا على استعداد لتعريض حياتهم لخطر مميت".
https://sputnikarabic.ae/20221121/ليخاتشيف-ناقشنا-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مباشرة-بعد-الهجوم-الأخير-1070390353.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, هجمات, كييف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, هجمات, كييف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
موسكو: كييف تواصل "اللعب بالنار" بتنفيذها استفزازات غير مسؤولة في محطة زابوروجيه
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أعلنت الخارجية الروسية أن كييف تواصل "اللعب بالنار" بتنفيذها استفزازات غير مسؤولة ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزراة، اليوم الاثنين: "واصل نظام كييف "اللعب بالنار "، ويقوم باستفزازات جسيمة وغير مسؤولة ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية وبعد فترة من الهدوء، استأنفت القوات المسلحة الأوكرانية قصفها بالمدفعية على الأراضي الواقعة داخل محيط المحطة - مرة أخرى، تتعرض بنيتها التحتية الحيوية وحياة وصحة العاملين هناك للتهديد".
وأضافت زاخاروفا أن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد قصف كييف كان يتأرجح على خط حرج يمكن أن يتبعه كارثة من صنع الإنسان، "الهجمات، على وجه الخصوص، وقعت مساء يوم 19 نوفمبر، عندما تم إطلاق العديد من القذائف المدفعية بذخيرة الناتو من عيار 155 على محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية واستمرت في اليوم التالي، 20 نوفمبر، عندما تم استهداف المواقع التي يتم فيها تخزين النفايات المشعة. لحسن الحظ، تم تجنب أضرار كبيرة في المحطة النووية، ولم يحدث أي إطلاق إشعاعي. لكن الوضع كان يترنح على خط حرج، والذي، على الأرجح، يمكن أن تتبعه كارثة من صنع الإنسان".
وتابعت زاخاروفا أن الدول الغربية أعطت تفويضا مطلقا لكييف لمواصلة المحاولات المتهورة
لإحداث أضرار لا يمكن إصلاحها لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مما يجعلها متواطئة في جرائم كييف.
وقالت: "تصرفات كييف غير المسؤولة ساخرة بشكل خاص لأنها أعقبت الدورة العادية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على الفور تقريبًا. وخلال ذلك، تم النظر في مسألة الوضع حول المنشآت النووية في أوكرانيا. وتزامن توقيت فنلندا وكندا مع هذا الاجتماع - طرح مشروع قرار آخر مناهض لروسيا، ولم تذكر الوثيقة أي شيء عن المصدر الحقيقي للتهديدات - أوكرانيا، التي دمرت عن عمد وبشدة البنية التحتية لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا لفترة طويلة. أظهر الرعاة الغربيون مرة أخرى ازدواجيتهم، وأعطوا تفويضا مطلقا لنظام فلاديمير زيلينسكي لمواصلة المحاولات المتهورة لإحداث ضرر لا يمكن إصلاحه في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. في الواقع، هم شركاء في الجرائم التي ارتكبتها كييف، والتي لا يوجد مبرر لها".
ووفقا لها: "يبدو أن السلطات الأوكرانية مستوحاة من الدعم غير المحدود من القائمين الغربيين، لا تكبح شيئا، حتى وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، الذين هم أيضا على استعداد لتعريض حياتهم لخطر مميت".