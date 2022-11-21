https://sputnikarabic.ae/20221121/موسكو-كييف-تواصل-اللعب-بالنار-بتنفيذها-استفزازات-غير-مسؤولة-في-محطة-زابوروجيه--1070397123.html

موسكو: كييف تواصل "اللعب بالنار" بتنفيذها استفزازات غير مسؤولة في محطة زابوروجيه

موسكو: كييف تواصل "اللعب بالنار" بتنفيذها استفزازات غير مسؤولة في محطة زابوروجيه

أعلنت الخارجية الروسية أن كييف تواصل "اللعب بالنار" بتنفيذها استفزازات غير مسؤولة ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T16:18+0000

2022-11-21T16:18+0000

2022-11-21T16:18+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

هجمات

كييف

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزراة، اليوم الاثنين: "واصل نظام كييف "اللعب بالنار "، ويقوم باستفزازات جسيمة وغير مسؤولة ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية وبعد فترة من الهدوء، استأنفت القوات المسلحة الأوكرانية قصفها بالمدفعية على الأراضي الواقعة داخل محيط المحطة - مرة أخرى، تتعرض بنيتها التحتية الحيوية وحياة وصحة العاملين هناك للتهديد".وتابعت زاخاروفا أن الدول الغربية أعطت تفويضا مطلقا لكييف لمواصلة المحاولات المتهورة لإحداث أضرار لا يمكن إصلاحها لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مما يجعلها متواطئة في جرائم كييف.ووفقا لها: "يبدو أن السلطات الأوكرانية مستوحاة من الدعم غير المحدود من القائمين الغربيين، لا تكبح شيئا، حتى وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، الذين هم أيضا على استعداد لتعريض حياتهم لخطر مميت".

https://sputnikarabic.ae/20221121/ليخاتشيف-ناقشنا-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مباشرة-بعد-الهجوم-الأخير-1070390353.html

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روسيا, هجمات, كييف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية