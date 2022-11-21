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مونديال قطر في أرقام
مونديال قطر في أرقام
إذا كانت قطر هي أصغر دولة تستضيف كأس العالم في تاريخ البطولة، فهي أيضا الدولة التي استثمرت أموالا أكثر في هذا الحدث إلى حد بعيد. ملاعب جديدة، ورحلات جوية... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مونديال قطر في أرقام

10:30 GMT 21.11.2022
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إذا كانت قطر هي أصغر دولة تستضيف كأس العالم في تاريخ البطولة، فهي أيضا الدولة التي استثمرت أموالا أكثر في هذا الحدث إلى حد بعيد. ملاعب جديدة، ورحلات جوية يومية، وعائدات اقتصادية.
مونديال قطر في أرقام - سبوتنيك عربي
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