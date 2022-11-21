https://sputnikarabic.ae/20221121/مونديال-قطر-في-أرقام-1070381978.html
مونديال قطر في أرقام
مونديال قطر في أرقام
إذا كانت قطر هي أصغر دولة تستضيف كأس العالم في تاريخ البطولة، فهي أيضا الدولة التي استثمرت أموالا أكثر في هذا الحدث إلى حد بعيد. ملاعب جديدة، ورحلات جوية... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T10:30+0000
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مونديال قطر في أرقام
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إذا كانت قطر هي أصغر دولة تستضيف كأس العالم في تاريخ البطولة، فهي أيضا الدولة التي استثمرت أموالا أكثر في هذا الحدث إلى حد بعيد. ملاعب جديدة، ورحلات جوية يومية، وعائدات اقتصادية.