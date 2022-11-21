https://sputnikarabic.ae/20221121/ميقاتي-يتحدث-عن-صعوبات-كبيرة-لبث-مباريات-كأس-العالم-2022-داخل-لبنان-1070388606.html
ميقاتي يتحدث عن "صعوبات كبيرة" لبث مباريات كأس العالم 2022 داخل لبنان
ميقاتي يتحدث عن "صعوبات كبيرة" لبث مباريات كأس العالم 2022 داخل لبنان
تحدث رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عن صعوبات كبيرة من أجل تأمين نقل بث مباريات كأس العالم 2022 إلى اللبنانيين. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T11:18+0000
2022-11-21T11:18+0000
2022-11-21T11:18+0000
بطولة كأس العالم 2022
لبنان
العالم العربي
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وقال في كلمة له من السراي الحكومي، اليوم الاثنين، إن "الصعوبات تتمثل أولا أن أي مبلغ سيتحول من لبنان سيتطلب انعقاد مجلس الوزراء، وهذا أمر مستحيل في الوقت الحاضر"، وفقا لموقع "لبنان 24".أما ثاني الصعوبات، فهي "محاولة الحكومة اللبنانية في الوقت الحالي إيجاد طرق أخرى عبر شركات اتصالات".وتابع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مؤكدا أنه يعمل جاهدا لنقل مونديال قطر 2022 تلفزيونيا إلى اللبنانيين، ولن يتوانى لحظة اذا استطاع تأمين ذلك، لأنه يعي تماما ضرورة أن يتابع المواطن اللبناني هذه المباريات على الشاشة الصغيرة.وانطلقت أمس الأحد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، وهي أول بطولة تقام في منطقة الشرق الأوسط، وكانت المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور، وفاز فيها الأخير بنتيجة هدفين نظيفين.
https://sputnikarabic.ae/20221120/فيفا-يكشف-عن-إيراداته-القياسية-من-كأس-العالم-2022-في-قطر-1070357395.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022, لبنان, العالم العربي
بطولة كأس العالم 2022, لبنان, العالم العربي
ميقاتي يتحدث عن "صعوبات كبيرة" لبث مباريات كأس العالم 2022 داخل لبنان
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تحدث رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عن صعوبات كبيرة من أجل تأمين نقل بث مباريات كأس العالم 2022 إلى اللبنانيين.
وقال في كلمة له من السراي الحكومي، اليوم الاثنين، إن "الصعوبات تتمثل أولا أن أي مبلغ سيتحول من لبنان سيتطلب انعقاد مجلس الوزراء، وهذا أمر مستحيل في الوقت الحاضر"، وفقا لموقع
"لبنان 24".
أما ثاني الصعوبات، فهي "محاولة الحكومة اللبنانية في الوقت الحالي إيجاد طرق أخرى عبر شركات اتصالات".
وتابع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مؤكدا أنه يعمل جاهدا لنقل مونديال قطر 2022 تلفزيونيا إلى اللبنانيين، ولن يتوانى لحظة اذا استطاع تأمين ذلك، لأنه يعي تماما ضرورة أن يتابع المواطن اللبناني هذه المباريات على الشاشة الصغيرة.
وانطلقت أمس الأحد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، وهي أول بطولة تقام في منطقة الشرق الأوسط، وكانت المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور، وفاز فيها الأخير بنتيجة هدفين نظيفين.