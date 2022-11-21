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https://sputnikarabic.ae/20221121/هولندا-تفتتح-مشوارها-في-مونديال-قطر-2022-بالفوز-على-السنغال-بهدفين-نظيفين-1070404090.html
هولندا تفتتح مشوارها في مونديال قطر 2022 بالفوز على السنغال بهدفين نظيفين
هولندا تفتتح مشوارها في مونديال قطر 2022 بالفوز على السنغال بهدفين نظيفين
فاز منتخب هولندا على نظيره السنغالي بثنائية دون رد، في أولى لقاءات الفريقين بدورالمجموعات في كأس العالم قطر 2022. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T19:21+0000
2022-11-21T19:21+0000
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أحرز هدفي الطواحين الهولندية، كودي جاكبو في الدقيقة 84، ودافي كلاسين بالدقيقة 90 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، يحتل منتخب هولندا المركز الأول فى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متساويا مع منتخب الإكوادور، فيما جاء منتخب السنغال ثالثا وقطر رابعا من دون أي نقاط.
https://sputnikarabic.ae/20221120/الإكوادور-تفوز-على-قطر-بهدفين-دون-رد-في-أولى-مباريات-مونديال-2022-1070366356.html
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أخبار هولندا, السنغال, بطولة كأس العالم 2022, أخبار قطر اليوم
أخبار هولندا, السنغال, بطولة كأس العالم 2022, أخبار قطر اليوم

هولندا تفتتح مشوارها في مونديال قطر 2022 بالفوز على السنغال بهدفين نظيفين

19:21 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEهولندا تفتتح مشوارها في مونديال قطر 2022 بالفوز على السنغال بهدفين نظيفين
هولندا تفتتح مشوارها في مونديال قطر 2022 بالفوز على السنغال بهدفين نظيفين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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فاز منتخب هولندا على نظيره السنغالي بثنائية دون رد، في أولى لقاءات الفريقين بدورالمجموعات في كأس العالم قطر 2022.
أحرز هدفي الطواحين الهولندية، كودي جاكبو في الدقيقة 84، ودافي كلاسين بالدقيقة 90 من زمن المباراة.
منتخب الإكوادور ينجح في الفوز بهدفين مقابل لاشئ على المنتخب القطري، في افتتاح دورالمجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
الإكوادور تفوز على قطر بهدفين دون رد في أولى مباريات مونديال 2022
أمس, 18:56 GMT
بهذه النتيجة، يحتل منتخب هولندا المركز الأول فى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متساويا مع منتخب الإكوادور، فيما جاء منتخب السنغال ثالثا وقطر رابعا من دون أي نقاط.
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