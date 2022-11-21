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https://sputnikarabic.ae/20221121/وزيرة-الدفاع-الألمانية-حادث-الصاروخ-في-بولندا-يظهر-ضعف-الدفاع-الجوي-في-أوروبا-1070372195.html
وزيرة الدفاع الألمانية: حادث الصاروخ في بولندا يظهر ضعف الدفاع الجوي في أوروبا
وزيرة الدفاع الألمانية: حادث الصاروخ في بولندا يظهر ضعف الدفاع الجوي في أوروبا
صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، في مقابلة مع صحيفة "راينيش" الألمانية أن سقوط صاروخ أوكراني في بولندا أظهر ضعف نظام الدفاع الجوي الأوروبي. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T05:03+0000
2022-11-21T05:03+0000
رصد عسكري
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وفقا لها، واجه البوندسفير (سلاح الجو الألماني) مشاكل خطيرة بعد الادخارات في العقود الماضية. وأشارت لامبرخت أيضًا إلى أن برلين عرضت مقاتلات "يوروفايتر" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" على وارسو على خلفية حادث الصاروخ.وقالت: "علينا أن نتحسن في جميع المجالات. على وجه الخصوص، في مجال الدفاع الجوي. هناك فجوات في أوروبا".في مساء يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، سقط صاروخ في مقاطعة لوبلين فويفود في بولندا، مما أسفر عن مقتل شخصين. وبحسب الرئيس البولندي أندجي دودا، فإن الحادث الذي وقع بالقرب من الحدود الأوكرانية كان حادثًا واحدا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

وزيرة الدفاع الألمانية: حادث الصاروخ في بولندا يظهر ضعف الدفاع الجوي في أوروبا

05:03 GMT 21.11.2022
© AP Photo / IDF / AFPمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "باتريوت"
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / IDF / AFP
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صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، في مقابلة مع صحيفة "راينيش" الألمانية أن سقوط صاروخ أوكراني في بولندا أظهر ضعف نظام الدفاع الجوي الأوروبي.
وفقا لها، واجه البوندسفير (سلاح الجو الألماني) مشاكل خطيرة بعد الادخارات في العقود الماضية. وأشارت لامبرخت أيضًا إلى أن برلين عرضت مقاتلات "يوروفايتر" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" على وارسو على خلفية حادث الصاروخ.
وقالت: "علينا أن نتحسن في جميع المجالات. على وجه الخصوص، في مجال الدفاع الجوي. هناك فجوات في أوروبا".
في مساء يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، سقط صاروخ في مقاطعة لوبلين فويفود في بولندا، مما أسفر عن مقتل شخصين. وبحسب الرئيس البولندي أندجي دودا، فإن الحادث الذي وقع بالقرب من الحدود الأوكرانية كان حادثًا واحدا.
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