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https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعرب-عن-قلقه-إزاء-تصعيد-الإجراءات-ضد-المحتجين-في-إيران-1070371768.html
وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات ضد المحتجين في إيران
وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات ضد المحتجين في إيران
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمواجهة المتظاهرين. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T03:53+0000
2022-11-21T03:53+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار إيران
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب بلينكن على "تويتر"، "أنا قلق للغاية من الأنباء التي وردت والتي تفيد بتصعيد السلطات الإيرانية للعنف ضد المتظاهرين".وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل محاسبة" المتورطين في مكافحة الشغب وستواصل "دعم الشعب الإيراني".وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
https://sputnikarabic.ae/20221120/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تعزيز-قواته-ويؤكد-أنه-سيتصدى-للإرهابيين-بحزم-1070370029.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار إيران
وزير الخارجية الأمريكي, أخبار إيران

وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات ضد المحتجين في إيران

03:53 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمواجهة المتظاهرين.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب بلينكن على "تويتر"، "أنا قلق للغاية من الأنباء التي وردت والتي تفيد بتصعيد السلطات الإيرانية للعنف ضد المتظاهرين".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل محاسبة" المتورطين في مكافحة الشغب وستواصل "دعم الشعب الإيراني".
وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ خيبر شكن بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن تعزيز قواته ويؤكد أنه "سيتصدى للإرهابيين بحزم"
أمس, 21:23 GMT
وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
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