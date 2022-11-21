https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعرب-عن-قلقه-إزاء-تصعيد-الإجراءات-ضد-المحتجين-في-إيران-1070371768.html
وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات ضد المحتجين في إيران
وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات ضد المحتجين في إيران
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمواجهة المتظاهرين. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T03:53+0000
2022-11-21T03:53+0000
2022-11-21T03:53+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار إيران
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب بلينكن على "تويتر"، "أنا قلق للغاية من الأنباء التي وردت والتي تفيد بتصعيد السلطات الإيرانية للعنف ضد المتظاهرين".وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل محاسبة" المتورطين في مكافحة الشغب وستواصل "دعم الشعب الإيراني".وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
https://sputnikarabic.ae/20221120/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تعزيز-قواته-ويؤكد-أنه-سيتصدى-للإرهابيين-بحزم-1070370029.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, أخبار إيران
وزير الخارجية الأمريكي, أخبار إيران
وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات ضد المحتجين في إيران
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمواجهة المتظاهرين.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب بلينكن على "تويتر"، "أنا قلق للغاية من الأنباء التي وردت والتي تفيد بتصعيد السلطات الإيرانية
للعنف ضد المتظاهرين".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل محاسبة" المتورطين في مكافحة الشغب وستواصل "دعم الشعب الإيراني".
وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.