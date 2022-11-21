https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-الخارجية-المجري-يشارك-شخصيا-في-منتدى-أتوم-إكسبو-2022-في-سوتشي-1070373234.html
وزير الخارجية المجري يشارك شخصيا في منتدى "أتوم إكسبو-2022" في سوتشي
وزير الخارجية المجري يشارك شخصيا في منتدى "أتوم إكسبو-2022" في سوتشي
أعلن وزير الشؤون والعلاقات الاقتصادية الخارجية في المجر، بيتر سيارتو، أنه سيشارك شخصيًا في منتدى "أتوم إكسبو-2022" في سوتشي. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T06:36+0000
2022-11-21T06:36+0000
2022-11-21T06:51+0000
اقتصاد
المجر
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وكتب سيارتو على صفحة "فيسبوك": "لن تنتهي الليلة قريبًا، لكن علي المغادرة. يجب أن أكون في سوتشي في الصباح. "أتوم إكسبو" هو أحد أهم اجتماعات الصناعة النووية. نظرًا لأزمة الطاقة العالمية، فهو ذو أهمية غير مسبوقة لأن البلاد يمكن أن تنتج كمية الطاقة التي تحتاجها".وشدد على أن محطة الطاقة النووية "باكش" تلعب دورًا رئيسيًا في أمن الطاقة المجري.يفتتح المنتدى الدولي "أتوم إكسبو"، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة سوتشي في حديقة العلوم والفنون "سيريوس".في نهاية أغسطس/آب، أصدرت إدارة الطاقة الذرية المجرية ترخيصًا عامًا لبناء الوحدتين الخامسة والسادسة من محطة "باكش" للطاقة النووية، ومبنى المفاعل للوحدة الخامسة للطاقة، وستة تصاريح لبناء محطة "الجزيرة النووية". كما أعربت الحكومة المجرية عن عزمها إطالة عمر وحدات الطاقة الحالية لمحطة الطاقة النووية "باكش".
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اقتصاد, المجر
وزير الخارجية المجري يشارك شخصيا في منتدى "أتوم إكسبو-2022" في سوتشي
06:36 GMT 21.11.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 21.11.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الشؤون والعلاقات الاقتصادية الخارجية في المجر، بيتر سيارتو، أنه سيشارك شخصيًا في منتدى "أتوم إكسبو-2022" في سوتشي.
وكتب سيارتو على صفحة "فيسبوك": "لن تنتهي الليلة قريبًا، لكن علي المغادرة. يجب أن أكون في سوتشي في الصباح. "أتوم إكسبو" هو أحد أهم اجتماعات الصناعة النووية. نظرًا لأزمة الطاقة العالمية، فهو ذو أهمية غير مسبوقة لأن البلاد يمكن أن تنتج كمية الطاقة التي تحتاجها".
وشدد على أن محطة الطاقة النووية "باكش" تلعب دورًا رئيسيًا في أمن الطاقة المجري.
يفتتح المنتدى الدولي "أتوم إكسبو"، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة سوتشي في حديقة العلوم والفنون "سيريوس".
في نهاية أغسطس/آب، أصدرت إدارة الطاقة الذرية المجرية ترخيصًا عامًا لبناء الوحدتين الخامسة والسادسة من محطة "باكش" للطاقة النووية، ومبنى المفاعل للوحدة الخامسة للطاقة، وستة تصاريح لبناء محطة "الجزيرة النووية". كما أعربت الحكومة المجرية عن عزمها إطالة عمر وحدات الطاقة الحالية لمحطة الطاقة النووية "باكش".