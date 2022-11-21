https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-تحييد-184-مسلحا-خلال-العملية-الأخيرة-شمالي-سوريا-والعراق-1070405175.html
وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 184 مسلحا خلال العملية الأخيرة شمالي سوريا والعراق
وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 184 مسلحا خلال العملية الأخيرة شمالي سوريا والعراق
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تحييد 184 مسلحًا خلال العملية العسكرية الأخيرة التي تشنها أنقرة شمالي سوريا والعراق. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T20:54+0000
2022-11-21T20:54+0000
2022-11-21T20:54+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار سوريا اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/41/1045834163_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1b167238a51da09e6185d4d8b0ef7681.jpg
أنطاكيا، 21 نوفمبر - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات أكار، التي قال فيها إنه تم تحييد "184 إرهابيا في ضربات جوية وقصف بري منذ بدء عملية مخلب السيف شمال سوريا وشمال العراق".وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده "ستواصل قصف الأهداف الإرهابية".وأعلنت تركيا، أمس الأحد، تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية شمالي العراق وسوريا لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيًا.كما أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى احتمالية مشاركة قوات برية في العملية العسكرية التركية في شمال العراق وشمال سوريا.وقال أردوغان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن "العملية العسكرية في شمال العراق وشمال سوريا لن تقتصر على الغارات الجوية وسنناقش مشاركة قوات برية".وأكد أردوغان أنه "لم نتشاور مع [الرئيس الأمريكي جو] بايدن أو [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين بشأن العملية العسكرية في شمال سوريا والعراق ولا نحتاج لإذن من أي أحد".
https://sputnikarabic.ae/20221029/الجيش-التركي-يعلن-تحييد-4-مسلحين-في-العراق-1069604319.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/41/1045834163_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_48b4c549a6b402de7ff17a13074f2754.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم, العراق
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم, العراق
وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 184 مسلحا خلال العملية الأخيرة شمالي سوريا والعراق
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تحييد 184 مسلحًا خلال العملية العسكرية الأخيرة التي تشنها أنقرة شمالي سوريا والعراق.
أنطاكيا، 21 نوفمبر - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات أكار، التي قال فيها إنه تم تحييد "184 إرهابيا في ضربات جوية وقصف بري منذ بدء عملية مخلب السيف شمال سوريا وشمال العراق".
وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده "ستواصل قصف الأهداف الإرهابية
".
وأعلنت تركيا، أمس الأحد، تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية شمالي العراق وسوريا لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيًا.
كما أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى احتمالية مشاركة قوات برية في العملية العسكرية التركية
في شمال العراق وشمال سوريا.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن "العملية العسكرية في شمال العراق وشمال سوريا لن تقتصر على الغارات الجوية وسنناقش مشاركة قوات برية".
وأكد أردوغان أنه "لم نتشاور مع [الرئيس الأمريكي جو] بايدن أو [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين بشأن العملية العسكرية في شمال سوريا والعراق ولا نحتاج لإذن من أي أحد".