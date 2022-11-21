https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-الدفاع-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بإيواء-عناصر-من-داعش-والقاعدة-ومدهم-بالسلاح-1070402626.html
وزير الدفاع اليمني يتهم "أنصار الله" بإيواء عناصر من "داعش" و"القاعدة" ومدهم بالسلاح
وزير الدفاع اليمني يتهم "أنصار الله" بإيواء عناصر من "داعش" و"القاعدة" ومدهم بالسلاح
اتهم وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد الداعري، "أنصار الله بالتعاون مع الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وإيوائها في مناطق سيطرتها ودعمهم بالأسلحة"،... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T18:09+0000
2022-11-21T18:09+0000
2022-11-21T18:09+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
الجيش اليمني
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وقال الداعري، خلال لقائه بالسفير الأمريكي ستيفن فاجن والملحق العسكري في السفارة الأمريكية مارك وايتمان، إن ذلك "يستوجب حشد المزيد من الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذه الأخطار التى تهدد اليمن والمنطقة والعالم"، مشيرا إلى "نقض المليشيا الحوثية المستمر للاتفاقات والمواثيق ورفضها إحلال السلام"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.وثمّن وزير الدفاع "تعاون الولايات المتحدة ودورها الفاعل في مكافحة الإرهاب ومواجهة عمليات التهريب الإيرانية سيما للأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية"، لافتا إلى "الدور المحوري لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في دعم اليمن على كل المستويات".من جهته، أشاد السفير الأمريكي بدور القوات المسلحة اليمنية في مكافحة الإرهاب، مؤكدا استمرار التعاون لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221121/هجوم-جديد-منسوب-لـأنصار-الله-على-ميناء-الضبة-لتصدير-النفط-في-حضرموت-شرقي-اليمن-1070395824.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الجيش اليمني
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الجيش اليمني
وزير الدفاع اليمني يتهم "أنصار الله" بإيواء عناصر من "داعش" و"القاعدة" ومدهم بالسلاح
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اتهم وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد الداعري، "أنصار الله بالتعاون مع الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وإيوائها في مناطق سيطرتها ودعمهم بالأسلحة"، مشيرا إلى "الهجمات التي استهدفت المنشآت الحيوية والسفن النفطية".
وقال الداعري، خلال لقائه بالسفير الأمريكي ستيفن فاجن والملحق العسكري في السفارة الأمريكية مارك وايتمان، إن ذلك "يستوجب حشد المزيد من الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذه الأخطار التى تهدد اليمن والمنطقة والعالم"، مشيرا إلى "نقض المليشيا الحوثية المستمر للاتفاقات والمواثيق ورفضها إحلال السلام"، حسب وكالة
الأنباء اليمنية- سبأ.
وثمّن وزير الدفاع "تعاون الولايات المتحدة ودورها الفاعل في مكافحة الإرهاب ومواجهة عمليات التهريب الإيرانية سيما للأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية"، لافتا إلى "الدور المحوري لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في دعم اليمن على كل المستويات".
من جهته، أشاد السفير الأمريكي بدور القوات المسلحة اليمنية في مكافحة الإرهاب، مؤكدا استمرار التعاون لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية
.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.